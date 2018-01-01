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      "Маршал Василевский" доставил сжиженный газ из США в Испанию

      10.12 18:42Распечатать

      ПРГУ "Маршал Василевский". Фото: пресс-центр "Газпрома"

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Арендованная у "Газпрома" для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Испанию плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский" прибыла в порт Уэльвы 10 декабря, сообщило РИА "Новости".

      "Маршал Василевский", предназначенный для приема сжиженного природного газа, его транспортировки, хранения и регазификации, был арендован для перевозки СПГ из США в Испанию международным сырьевым трейдером Gunvor Group, сообщало агентство Reuters.

      По данным агентства, ПРГУ погрузила газ в СПГ-терминале в США в конце ноября. Ожидалось, что она прибудет к испанскому терминалу Уэльва 9 декабря.

      В начале января в Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский". Это единственная плавучая регазификационная установка в России. Терминал и ПРГУ обеспечивают возможность получения природного газа морским транспортом в объеме до 3,7 млрд куб. м в год.

      Gunvor - один из крупнейших в мире энергетических трейдеров по объему продаж. Компания была основана в 2000 г. бизнесменами Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. Впоследствии Тимченко, попавший под санкции США, продал свою долю Торнквисту. Торнквист сегодня владеет около 76% компании, остальная доля принадлежит ее топ-менеджерам.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Газпром, СПГ, сжиженный газ, ПРГУ, Маршал Василевский

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