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      США продолжат переговоры с Китаем без применения новых пошлин

      10.12 19:05Распечатать

      Фото: AFP

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Администрация Трампа не будет вводить новые импортные пошлины в отношении китайских товаров, изначально запланированные на 15 декабря.

      Об этом со ссылкой на экспертов, а также неназванные источники, якобы близкие к переговорами во вторник, 10 декабря, сообщили ряд СМИ. Гонконгское издание South China Morning Post, как отмечал портал "Вести.Экономика", сообщило о том, что стороны не собираются обострять текущую ситуацию на этой неделе.

      Одним из факторов, который, как ожидается, приведет к отсрочке решения по импортным пошлинам на этой неделе, является необходимость для США заключить новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA) вместо утратившего ранее силу Североамериканского соглашения по свободной торговле (NAFTA).

      Сообщения о планируемой отсрочке применения импортных пошлин в отношении Китая позднее также появились в издании Wall Street Journal, а также других СМИ.

      Отсрочка данного решения, как отмечается, будет принята на фоне продолжения переговоров между Пекином и Вашингтоном. 15 декабря, по заявлениям чиновников с обеих сторон, "не будет крайним сроком" в переговорах по так называемой "первой фазе" торгового соглашения.

      В новых сообщениях по поводу торговых переговоров, тем не менее, по-прежнему нет каких-либо конкретных сведений по поводу текущей ситуации в переговорном процессе. Днем в WSJ также сообщали о намерении Конгресса США запретить госзакупки автобусов и железнодорожных составов китайского производства.

      Неделей ранее Дональд Трамп заявил о том, что заключение торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесено на период после президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре 2020 г.

      Из-за сохранения неопределенности в данном вопросе слухи о возможной отсрочке применения новых импортных пошлин не смогли оказать какой-либо серьезной поддержки фондовым рынкам США и Европы.

      Между текущим руководством США и КНР в целом сохраняются довольно напряженные отношения во многих сферах, в том числе из-за сложной ситуации в Гонконге.

      Во вторник в МИД Китая заявили о лицемерии американских властей из-за "необычной обеспокоенности" США об этнических уйгурах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Во внешнеполитическом ведомстве Китая напомнили о несоответствии позиции США в отношении уйгуров-мусульман, а также мусульман из целого ряда стран Азии и Африки, которым администрация Трампа в конце сентября 2017 г. запретила въезд в США "по соображениям национальной безопасности".

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, переговоры, торговая война, импортные пошлины

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