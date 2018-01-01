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      Путин предупредил о рисках геноцида жителей Донбасса со стороны украинских властей

      10.12 20:18Распечатать

      Фото: Пресс-служба Президента РФ

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Отсутствие гарантий безопасности для жителей ДНР и ЛНР, а также предыдущие действия украинских властей на Донбассе предполагают вполне реальные риски повторения Киевом военных преступлений, произошедших ранее в Югославии.

      В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский, вошедший в состав совета в 2019 г., заявил о проблеме преследования украинскими властями жителей Крыма и Донбасса.

      Вышинский отметил, что "Порошенко ушел, а проблема, к сожалению, осталась", добавив, что, по данным на лето 2018 г., Киев завел более 6 тыс. уголовных дел по нескольким статьям по статьям о "госизмене", а также посягательстве на территориальную целостность и изменение границ Украины.

      Президент России Владимир Путин заявил о том, что вопрос о возможном преследование людей, которые проживают в ЛНР и ДНР, непризнанных Киевом, обсуждался в ходе прошедшего саммита в "нормандском формате". Путин допустил вероятность повторения на Донбассе массовых расстрелов, которые произошли в г. Сребреница в 1995 г., в случае если украинские националисты "войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям".

      "До сих пор не принят закон об амнистии. Договаривались, в 2015 г. еще договорились. Закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, просто ничего не действует.

      Если вы обратили внимание, вчера я тоже об этом говорил, и украинская сторона все время ставит вопрос: "Дайте нам возможность закрыть границу войсками". Я представляю, что дальше начнется, – Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами.

      Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям. Это одна из проблем, но она, конечно, носит политический характер".


      Представители политического истеблишмента Украины, как ранее отмечал портал "Вести.Экономика", сами заявляли о планах по проведению этнических чисток на Донбассе по аналогии с кровавыми событиями в Югославии.

      Бывший глава МВД и экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, возглавлявший партию "Блок Петра Порошенко", в своем сообщении в соцсети Facebook в сентябре 2014 г. заявил о том, как можно "разумнее взять Донецк и Луганск".

      "Лугандон. Взять Донецк и Луганск ура-патриотическим штурмом наверняка можно. Но уличные бои заберут десятки тысяч жизней лучших из нас. А еще это приведет к полному коллапсу и так едва живой экономики.

      Разумнее сделать это другим способом и тогда, когда мы будем иметь сильную армию и экономику. Примером может служить Хорватия. После взятия Югославской армии Вуковара, где героически погибли тысячи защитников независимости, хорваты вынуждены были согласиться на существование Сербской Краины. Три года они не просто терпели, а развивали экономику и армию. А затем в течение часов танковой атакой смели сепаратистов с земли".


      Президент Израиля Реувен Ривлин в сентябре 2016 г. напомнил об историческом опыте некоторых жителей Украины по участию в актах геноцида против мирных жителей, заявив о недопустимости героизации Киевом украинцев, входивших в состав Организации украинских националистов (запрещена в России).

      Рубрики: Президент, Европа

      Метки: Украина, Владимир Путин, Югославия, геноцид

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