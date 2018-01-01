Путин предупредил о рисках геноцида жителей Донбасса со стороны украинских властей

Отсутствие гарантий безопасности для жителей ДНР и ЛНР, а также предыдущие действия украинских властей на Донбассе предполагают вполне реальные риски повторения Киевом военных преступлений, произошедших ранее в Югославии.

"До сих пор не принят закон об амнистии. Договаривались, в 2015 г. еще договорились. Закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, просто ничего не действует.Если вы обратили внимание, вчера я тоже об этом говорил, и украинская сторона все время ставит вопрос: "Дайте нам возможность закрыть границу войсками". Я представляю, что дальше начнется, – Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами.Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям. Это одна из проблем, но она, конечно, носит политический характер".