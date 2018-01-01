К концу 2019 года может разразиться северокорейский кризис

Спустя несколько часов, после того как президент Дональд Трамп в воскресенье предостерег главу Северной Кореи Ким Чен Ына, правая рука Кима, председатель Госсовета КНДР Ким Ен Чхоль, в довольно жесткой форме ответил "безрассудному и эксцентричному старику".

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Трамп опубликовал свое предупреждение в Twitter, после того как Пхеньян попытался надавить на Белый дом."Ким Чен Ын очень умный человек, но он может потерять все, если будет вести себя враждебно, - написал Трамп. - Он подписал со мной в Сингапуре важное соглашение о денуклеаризации. Он не хочет уничтожить свои особые отношения с президентом Соединенных Штатов или вмешаться в выборы президента США в ноябре". За несколько часов до этого северокорейские власти объявили о проведении "очень важного испытания" на полигоне Сохэ - вероятно, тестирование двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты - и, что еще более важно, об отмене переговоров с Белым домом о "денуклеаризации". "Нет никакого смысла вести длительные переговоры с США, так как денуклеаризация больше не является предметом переговоров", - говорится в заявлении посла КНДР в ООН Кима Сона. Ким Чен Ын в апреле призвал Трампа до конца 2019 г. подписать всеобъемлющее соглашение."Рекламируемый США диалог, по сути, не что иное, как трюк, который направлен против КНДР и необходим для предвыборной кампании в США, - заявил на днях представитель МИД Северной Кореи Ри Тхэ Сон. - Все зависит от американцев - какой рождественский подарок они хотят получить". Северокорейцы становятся все более самонадеянными и заносчивыми, но кто в этом виноват? В конце концов, с середины мая прошлого года они тактически одерживали победу над Соединенными Штатами. Сейчас Ким, явно блефуя, пытается проверить, может ли он получить от Трампа что-то еще вдобавок, пишет в The National Interest американский эксперт по Северной Корее Гордон Чанг. Однако давление на Белый дом - большая ошибка со стороны Пхеньяна. Ким, по всей видимости, думает, что находящемуся в связи с импичментом в трудном положении Трампу необходимо заключить соглашение с ним, чтобы переизбраться в 2020 г., но северокорейский диктатор явно переоценивает свой вес среди американских избирателей. В марте прошлого года президент был освистан на встрече с жителями штата Пенсильвания, когда решил похвастаться о предстоящем саммите с Кимом.КНДР следует помнить, чем закончилась встреча на высшем уровне в Ханое в феврале. Большинство аналитиков в преддверии переговоров выражали обеспокоенность по поводу того, что США могут пойти на слишком большие уступки ради подписания соглашения с Пхеньяном. Но Трамп, к удивлению не только Кима, покинул переговоры, когда северокорейский лидер потребовал смягчения санкций. Тогда аналитики в целом высоко оценили эффектный поступок Трампа. Сегодня Ким вновь преувеличивает свою роль в судьбе президента.В последние полтора года северокорейцам удавалось добиваться многого, но они не должны объяснять временный успех своей особой силой. Они добились этого только потому, что Трамп был к ним снисходительным.Глава Белого дома был автором успешной политики до середины мая прошлого года, когда его администрация умело применяла санкции. Как сообщает The Wall Street Journal, США вдвое сократили поступление твердой валюты в КНДР. Неудивительно, что в этот период Ким покорно шел на уступки, а не Трамп.Затем Трамп решил изменить стратегию, пытаясь убедить Кима отказаться от своих ракет и ядерного оружия. В мае министерство финансов отказалось вводить санкции против 30 российских, китайских и других зарубежных подставных компаний, которые северокорейцы использовали для перевода денег.Трамп объяснил изменение своей стратегии стремлением предоставить Киму шанс самостоятельно разоружиться. Однако северокорейский лидер не ответил достойно на добрую волю Трампа и вместо этого начал его шантажировать.Ким, судя по последним комментариям Трампа, рискует вскоре потерять доброжелательное отношение президента, и тогда Пхеньяну не сдобровать. В этом случае в самом конце года может разразиться кризис вокруг КНДР. Все, что нужно сделать Киму, это спросить у Си Цзиньпина, что происходит, когда Трамп разочаровывается и теряет терпение.