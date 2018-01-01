Amazon купила права на трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА в Германии

Amazon купила права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу 2021/22 года в Германии, сообщила во вторник американская компания.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Amazon развивается во множестве отраслей - от здравоохранения до продуктового бизнеса. Теперь Amazon может начать конкурировать с традиционными вещателями, которые долгое время доминировали в спортивном вещании. Amazon сообщила, что будет транслировать матчи Лиги чемпионов вечером во вторник начиная с 2021 г.То, что интернет-ритейлер Amazon заинтересовался трансляцией лучших спортивных мероприятий, стоит рассматривать прежде всего как способ привлечь платных подписчиков для сервиса Prime, а не как попытку компании стать оператором платного ТВ, хотя появление Amazon должно встряхнуть многомиллиардный рынок спортивных трансляций.На данный момент права на показ матчей Лиги чемпионов в Германии принадлежат Sky Deutschland и спортивному стриминговому сервису DAZN. Amazon пока удалось обеспечить лишь частичные права на трансляции в Германии, но переговоры продолжаются — впрочем, есть вероятность, что оставшиеся права могут остаться у Sky Deutschland.На прошлой неделе Amazon показала в Великобритании матчи английской Премьер-лиги, набрав за счет этого рекордное число новых подписчиков с момента запуска Prime в 2007 г. Впрочем, у сервиса Amazon Prime возникли проблемы с трансляцией первых матчей чемпионата Англии.Американская корпорация приобрела права на показ в прямом эфире в интернете 20 матчей – игр нынешнего, 15-го, тура Премьер-лиги и в Boxing Day, 26-27 декабря.Во время вчерашних трансляций ("Кристал Пэлас" – "Борнмут" и "Бернли" – "Манчестер Сити") у Amazon Prime наблюдались зависания картинки, рассинхронизация звука и изображения, отставание картинки от реального времени вплоть до минуты, что приводило к том у, что голы выкладывали в соцсетях, а в трансляции их еще не было.У Amazon около 15 млн подписчиков в Великобритании, многие также оплатили сервис Prime на прошлой неделе, чтобы наблюдать за ходом матчей.Членство в Amazon Prime стоит 69 евро ($76,05) в год для пользователей Германии, втором по величине рынке за пределами США.Кроме того, Amazon продолжает съемки продолжения большого документального сериала о футбольных клубах "Всё или ничего". После успешного сезона, посвященного английскому клубу "Манчестер Сити", стриминговый сервис снимет новый о буднях лондонского "Тоттенхэм Хотспур".