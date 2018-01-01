РФПИ, Bpifrance и Orpea инвестируют в создание медицинских реабилитационных центров в России

Фото: Пресс-служба Минэкономразвития РФ

"Строительство реабилитационных клиник с самым современным оборудованием и мировыми стандартами по уходу за пожилыми людьми поддерживает выполнение задач национального проекта "Демография" и федерального проекта "Старшее поколение". Совместно с французскими партнерами РФПИ стремится сократить дефицит высококвалифицированной амбулаторной и стационарной помощи для лиц старшего возраста, повысить качество услуг для этой категории пациентов. Технологии и опыт Orpea позволят в короткие сроки осуществить технологическую и кадровую подготовку для реабилитационных центров и применить в России лучшие мировые практики в этой области". "Строительство реабилитационных клиник с самым современным оборудованием и мировыми стандартами по уходу за пожилыми людьми поддерживает выполнение задач национального проекта "Демография" и федерального проекта "Старшее поколение". Совместно с французскими партнерами РФПИ стремится сократить дефицит высококвалифицированной амбулаторной и стационарной помощи для лиц старшего возраста, повысить качество услуг для этой категории пациентов. Технологии и опыт Orpea позволят в короткие сроки осуществить технологическую и кадровую подготовку для реабилитационных центров и применить в России лучшие мировые практики в этой области".

"Мы гордимся успехом совместной инвестиционной платформы с РФПИ. Соглашение поддерживает Orpea, французского лидера в области ухода за людьми, у которого амбициозные планы развития в РФ. Оно также является частью стратегии Bpifrance по поддержке французских компаний, как малых и средних, так и крупных. Технологии и методики Orpea по реабилитации и уходу помогут продвижению французских разработок в России в ряде уже намеченных проектов". "Мы гордимся успехом совместной инвестиционной платформы с РФПИ. Соглашение поддерживает Orpea, французского лидера в области ухода за людьми, у которого амбициозные планы развития в РФ. Оно также является частью стратегии Bpifrance по поддержке французских компаний, как малых и средних, так и крупных. Технологии и методики Orpea по реабилитации и уходу помогут продвижению французских разработок в России в ряде уже намеченных проектов".

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Франции Bpifrance и французская компания Orpea договорились о совместных вложениях в строительство новых медицинских реабилитационных центров и домов престарелых с медицинским обслуживанием в России.Соответствующее объявление было сделано на полях ежегодного пленарного заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (CEFIC). В работе XXV заседания СЕФИК в Москве 10 декабря 2019 г. приняли участие министр экономического развития России Максим Орешкин и министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.Первым совместным проектом РФПИ, Bpifrance и Orpea станет создание Центра реабилитации в Международном медицинском кластере в Сколково. Открытие центра, способного принять 200 пациентов единовременно, запланировано на 2022 г.Инвестиции в клиники по уходу и реабилитации для лиц старшего возраста будут осуществляться через российское подразделение Orpea с участием в его капитале РФПИ и Bpifrance. Партнеры намерены построить 13 реабилитационных центров на 2600 койко-мест до 2025 г. с возможностью дальнейшего увеличения числа центров до 20 и количества мест – до 4 тыс.Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что создание новых реабилитационных клиник будет способствовать выполнению задач национального проекта "Демография" и федерального проекта "Старшее поколение".Генеральный директор Bpifrance Николя Дюфурк заявил о том, что достигнутое соглашение является примером успеха совместной инвестиционной платформы РФПИ и Bpifrance.