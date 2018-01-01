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      Новый президент Аргентины заявил о приоритете развития страны перед выплатой внешнего долга

      10.12 22:51Распечатать

      Фото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA-EFE

      Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика". В своем первом выступлении в качестве президента Аргентины Альберто Фернандес вполне явно намекнул о намерении прекратить выплаты по внешнему долгу, а также приостановить сотрудничество с Международным валютным фондом.

      Альберто Фернандес, вступивший в должность президента Аргентины во вторник, 10 декабря, заявил о том, что из-за взятых на себя долговых обязательств страна "оказалась в состоянии нестабильности, не позволяющей возможность развития, в заложниках иностранных финансовых рынков".

      Новый глава государства заявил о том, что Аргентина "должна развиваться в соответствии с собственными планами, которые претворяют в жизнь аргентинцы, а не иностранцы со старыми рецептами, которые всегда терпят крах". Фернандес также отметил, что Аргентина "хочет выплатить госдолг, но не имеет такой возможности".

      В конце ноября 2019 г., уже будучи избранным президентом Аргентины, Альберто Фернадес заявил о том, что откажется от оставшейся суммы по кредиту МВФ.

      Соглашение с МВФ о кредите в размере $57 млрд было подписано в ходе президентства Маурисио Макри, проигравшему Фернандесу во втором туре президентских выборов в октябре 2019 г. Общий объем госдолга Аргентины превышает $315 млрд, составляя более 100% от ВВП страны.

      Рубрики: Латинская Америка

      Метки: МВФ, госдолг, Альберто Фернандес

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