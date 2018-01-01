Китай откажется от использования иностранных технологий в государственных учреждениях

Согласно данным Financial Times правительство Китая обязало все правительственные и государственные учреждения к 2023 г. заменить оборудование и программное обеспечение, поставленное из-за рубежа. Правительство намерено постепенно отказаться от использования иностранных технологий в рамках политики 3-5-2: 30% оборудования будет заменено в 2020 г., 50% - к 2021 г. и 20% - к 2022 г.

Москва, 10 декабря - "Вести.Экономика".Шаги китайского правительства по закрытию иностранных технологических компаний вряд ли существенно повлияют на положение дел той или иной международной технологической компании. Предполагается, что в течение следующих 3 лет правительство Китая заменит от 20 млн до 30 млн единиц оборудования и сопутствующих операционных систем.Это может повлиять на продажи таких компаний, как HP, Dell и Microsoft. Однако эти компании, скорее всего, готовились лишиться контрактов, которые они могут заключить с государственным сектором Китая, учитывая аналогичные действия правительства в последние годы.Переход на использование технологий исключительно отечественного производства — это часть более широкого стремления китайского правительства по исключению иностранных технологий из ключевых сегментов правительства с 2014 г. Однако эти шаги не должны вызывать удивления, учитывая рост напряженности в отношениях между США и Китаем на фоне продолжающейся торговой войны. Недавно она привела к тому, что США запретили китайскому технологическому гиганту Huawei продавать оборудование правительственным агентствам США и подрядчикам.Иностранные технологические компании столкнутся с реальным риском, если запрет Китая на иностранные технологии затронет частный сектор. Решение опираться исключительно на отечественные технологии может коснуться частного сектора, особенно те компании, которые сотрудничают с китайским правительством, поскольку они надеются защитить свой бизнес во времена геополитической неопределенности.Все знают, как эти процессы протекали в США, поскольку телекоммуникационные компании выбрали новых поставщиков сетевого оборудования во избежание будущих проблем регулирования. И с учетом того, что правительство Китая уже продвигает те повестки дня, в результате которых иностранные компании теряют свою долю на местном рынке - Китай намерен производить 40% полупроводников к 2020 г. и 70% к 2025 г. - иностранным компаниям нужно реализовать политику, которая поможет будет им удержаться на этом прибыльном рынке. Ожидается, что в 2019 г. китайские компании потратят 1,7 трлн юаней ($256,6 млрд) на технологии, а в 2020 г. - 1,8 трлн юаней ($272,8 млрд).Неясно, стоит ли ожидать дальнейшее расширение запрета или нет, есть стратегии, которые иностранные технологические компании могут применять уже сейчас, чтобы потенциально защитить свои деловые интересы. Для обучения партнеров и устранения проблем иностранные фирмы могут создавать местные технологические центры, в которых регулирующие органы и корпоративные партнеры смогут получать информацию об исходных кодах и технологиях. Эта стратегия уже используется китайской высокотехнологичной компанией ZTE, которая сталкивается с более жесткими правилами на фоне опасений по поводу кибербезопасности в Европе и США. Фирмы могут обратиться за лицензированием своей технологии к китайской фирме, чтобы гарантированно получать доход от огромного рынка. Это тактика, которую применяла китайская технологическая компания Huawei после ее запрета в США. Huawei поддерживает контакты с западными фирмами, включая американских производителей, чтобы лицензировать свою сетевую технологию 5G.