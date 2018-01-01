Почему европейские правительства бездействуют в борьбе с экономическим спадом?

Можно не сомневаться, что европейские правительства снова будут бездействовать в 2020 г., как они делали в этом году, когда их призвали помочь вытащить экономику континента из нынешнего спада. Они по-прежнему не желают реформировать ни свою собственную экономику, ни институты еврозоны, а основные державы сосредотачиваются как никогда на своих внутренних проблемах.

Еврозона слишком разная

Провал реформ

Германия на грани кризиса

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".В этом году рынки Европы были настроены оптимистичны: Stoxx Europe 600 поднялся больше чем на 20%. Но это может продолжаться недолго, когда инвесторы поймут, насколько уязвима экономика еврозоны, подвергающаяся серьезному финансовому шоку.На этой неделе Кристин Лагард, президент ЕЦБ, снова призовет правительства сделать свой вклад в борьбу с экономическими попутными ветрами с их структурными реформами и инвестиционными расходами. Ее призывы, как и призывы ее предшественника Марио Драги, не будут услышаны.Вряд ли стоит ждать от Лагард сюрпризов, когда в четверг она ответит на вопросы на своей первой пресс-конференции на посту президента ЕЦБ. Она будет покорно придерживаться партийной линии - продолжать свободную денежно-кредитную политику Драги на фоне постоянного глобального спада. И она подтвердит проведение предстоящего "стратегического обзора" политики центробанка, на что уйдут месяцы и который продлится до конца 2020 г.Но сейчас больше, чем когда-либо, ее успех в повышении инфляции в еврозоне до уровня "ниже, но близко к" 2% будет зависеть от того, получит ли она помощь от правительств еврозоны на фискальном фронте. Но помощь оказывать явно не спешат. По трем причинам.Основной рецепт ЕЦБ заключается в том, что правительства с большими профицитами бюджета - прежде всего Германия или Нидерланды - должны использовать возможность для увеличения бюджетных расходов благодаря крупному государственному инвестиционному движению. Правительствам, у которых есть небольшая свобода действий из-за большой долговой нагрузки, такие как Италия или Франция, следует проводить реформы, благоприятствующие росту.Проблема в том, что ни одно правительство не считает, что эти рецепты отвечают их национальным интересам. Германия придерживается правила, согласно которому ее бюджеты всегда должны быть сбалансированы. В результате в этом году будет зарегистрирован бюджетный профицит в размере 50 млрд евро, даже несмотря на то, что ВВП страны будет почти стагнировать (+0,4% согласно последнему прогнозу ЕС).В других странах призыв к дополнительным реформам идет вразрез с национальными политическими программами. Во Франции президент Эммануэль Макрон борется с крупными забастовками против реформы пенсионной системы, общенациональные выборы в местные органы власти станут отличной проверкой его популярности в следующем году. В Италии коалиционное правительство слишком хрупкое, чтобы всерьез говорить о реформах. Испании не хватает политического умения взаимодействовать с другим слабым коалиционным правительством и экономических стимулов для этого, потому что экономика вырастет на 2% в 2019 г.Решение последних нескольких лет о необходимости реформирования институтов еврозоны резко контрастирует с неспособностью правительств договориться о том, что, собственно, делать.В прошлом году правительства в валютном союзе не смогли договориться о создании банковского союза. Они смогли только провести ограниченную реформу фонда спасения еврозоны и договорились о незначительном совместном бюджете, задача которого - оказывать помощь в случае непредвиденных финансовых потрясений.Отсутствие комплексных институтов управления кризисами означает, что правительствам снова придется импровизировать в разгар следующего кризиса.В этом году экономика Германии была самой медленной в Европе наряду с отсталой Италией. В то же время правящая коалиция канцлера Ангелы Меркель парализована политическими разногласиями между ее собственной консервативной партией Христианско-демократический союз и Социал-демократической партией (СДПГ). Только что она выбрала своих новых лидеров из левого крыла партии. Будущее коалиции довольно шаткое, поскольку обе стороны не согласны с основами экономической политики. СДПГ призывает к прекращению систематически сбалансированных бюджетов и привлечению государственных инвестиций в размере 400 млрд евро. Тем временем ХДС гордо объявила о своей привязанности к сбалансированным бюджетам.Если коалиция распадется, новые выборы (которые станут сигналом отставки Меркель) будут означать больше неопределенности. Если она выживет, скорее всего, не будет решений по наиболее важным темам.