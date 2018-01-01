АБР снижает прогнозы по росту для Азии

Основными индикаторами стали Китай и Индия, замедление в которых указывает и на ослабление экономической активности в других частях региона.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Азиатский банк развития (АБР) сообщил о снижении своих прогнозов роста для развивающейся Азии на этот и следующий годы. Свое решение аналитики банка объяснили тем, что пониженные прогнозы для Китая и Индии указывают на более слабую экономическую активность в других странах региона.Банк сократил свой прогноз роста для развивающихся стран Азии до 5,2% в 2019 и 2020 гг. Ранее предполагалось, что рост составит 5,4% и 5,5% соответственно.АБР снизил свои оценки роста для Китая на этот и следующий годы с сентябрьских 6,2% и 6,0% до 6,1% и 5,8% соответственно. Ключевыми факторами стали торговая напряженность с СГА и резкий рост цен на свинину, снизивший расходы потребителей."Несмотря на то что темпы роста в развивающейся Азии по-прежнему стабильны, сохраняющаяся торговая напряженность негативно сказывается на регионе и по-прежнему является самым большим риском для долгосрочных экономических перспектив", - пояснил главный экономист АБР Ясуюки Савада."С другой стороны, инфляция растет на фоне повышения цен на продовольствие, поскольку АЧС значительно повысила цены на свинину", - добавил Савада.Экономический рост Китая в III квартале замедлился больше, чем ожидалось: до 6% в годовом исчислении. Таким образом, показатель оказался на нижней границе обозначенного властями страны диапазона 6-6,5%, продемонстрировав худший результат почти за три десятилетия.АБР также понизил свой прогноз по крупнейшей экономике Южной Азии - Индии - на 2019 и 2020 финансовые годы до 5,1% и 6,5%. В сентябре эксперты банка оценивали перспективы гораздо выше: в 6,5% и 7,2% соответственно. Негативным фактором стали проблемы с ликвидностью у небанковских финансовых компаний и слишком медленный рост на рынке труда.Кроме того, эксперты ожидают замедления роста в Юго-Восточной Азии, из-за того что такие торговые лидеры региона, как Сингапур и Таиланд, сильно пострадали от торговой войны и более масштабного глобального спада.Развивающаяся Азия сталкивается с растущими ценами на продукты питания: по оценке экспертов, инфляция в 2019 г. составит 2,8%, а в 2020 г. - 3,1%. Ранее прогнозировался уровень 2,7% на оба года.