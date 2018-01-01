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      Гендиректор Goldman Sachs обещает США рост

      11.12 05:40Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". По словам Уолдрона, экономика Штатов "набирает обороты после затишья".

      Фото: JUSTIN LANE/EPA-EFE

      Гендиректор Goldman Sachs Джон Уолдрон полагает, что экономика США набирает обороты после слабого начала года благодаря смягчению денежно-кредитной политики и устойчивости уровня потребления.

      "Я думаю, что действия ФРС оказали большое влияние, - заявил Уолдрон в интервью CNBC. - Таким образом, мы видим, что в экономике действует более легкая политика и она стала серьезным стимулирующим фактором. Причем не только для потребителей, но и для корпораций".

      Слабая статистика по по производству, а также постоянная обеспокоенность по поводу торговли удерживали финансовые рынки на краю в течение всего лета. При этом многие экономисты сходились во мнении, что замедление роста экономики США до уровня менее 2% станет долгосрочной тенденцией. Эти летние макроэкономические опасения давили на рынок.

      Однако последние данные по рынку труда, в том числе и опубликованная неделей ранее информация, успокоили экспертов. Как писали ранее "Вести. Экономика", по данным Минтруда, безработица в США в ноябре сократилась до 3,5% с уровня октября в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тыс.

      На это указывает и Уолдрон. По его мнению, устойчивость на рынках и в экономике США в значительной мере может быть связана с потребительским сектором, на который приходится около 70% роста ВВП и который в последние несколько кварталов компенсировал снижение корпоративных расходов.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: Goldman Sachs, США, ФРС, потребительский сектор, рынок труда США, рост экономики, Джон Уолдрон, корпоративные расходы

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