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      Мексика, Канада и США подписали протокол о внесении изменений в USMCA

      11.12 05:42Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Подписанный документ обновляет Североамериканское соглашение о свободной торговле, регулирующее торговлю между странами в общей сложности более чем на $1,2 трлн.

      Протокол о внесении изменений в торговое соглашение был подписан торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, заместителем премьер-министра Канады Кристиой Фриланд и заместителем министра иностранных дел Мексики Хесусом Сеадом. Церемония подписания состоялась в Национальном дворце в Мехико.

      Как поясняет The Washington Post, в документе, обновляющем Североамериканское соглашение о свободной торговле от 1994 г. и регулирующем торговлю между тремя странами более чем на $1,2 трлн, появилось больше правил, которые касаются защиты интеллектуальной собственности и данных. Кроме того, больше внимания уделено экологии и охране труда.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", первой страной, ратифицировавшей USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement), подписи под которым были поставлены еще 2 декабря 2018 г., стала Мексика. Именно мексиканских конгрессменов приводил в пример американским президент США Дональд Трамп, требуя от них аналогичных действий.

      Собственно, Трамп является главным инициатором обновленного соглашения, и в связи с возникшей угрозой импичмента глава Белого дома ставил под сомнение проведение голосования в конгрессе по поводу переработанной торговой сделки с Мексикой и Канадой.

      Рубрики: Товарные рынки, США и Канада

      Метки: США, Канада, экология, Мексика, интеллектуальная собственность, подписание, USMCA, защита труда, протокол изменений

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