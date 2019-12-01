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      Высокотехнологичные компании в России защитит хайтек-омбудсмен

      11.12 05:46Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Брифинг с ним (точнее, с ней) анонсируется на сайте уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

      Фото: "Иннопрактика"

      Защитой прав высокотехнологичных компаний-лидеров займется первый заместитель гендиректора компании "Инопрактика" Наталья Попова. Как сообщается на сайте уполномоченного по правам предпринимателей, работать в новом статусе она начнет с декабря.

      В числе задач хайтек-омбудсмена будут "выработка и продвижение системных мер государственной политики, направленных на создание условий для развития сектора технологических и инновационных компаний (ликвидации избыточных регуляторных требований, расширение доступа к финансовым ресурсам, введение налоговых стимулов и др.)", а также защита прав и законных интересов высокотехнологичных компаний.

      "Опираясь на результаты исследования "ядра" технологического бизнеса — предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере инноваций и высоких технологий, мы поняли, что они нуждаются в защите своих прав. Чтобы реализовать данные задачи с большей эффективностью несколько месяцев назад мы совместно с экспертным центром Бориса Юрьевича Титова и коллегами из Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ инициировали создание института омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров", - цитирует "КоммерсантЪ" выступление Натальи Поповой на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" в МГУ имени Ломоносова.

      Как отмечается в сообщении на сайте бизнес-омбудсмена, ключевой площадкой, которая будет обеспечивать экспертизу проблем, станет "Ассоциация быстрорастущих технологических компаний". В нее входят ведущие российские производственные предприятия в сфере электротехники, медицинского оборудования, фармацевтики и цифровой экономики. Они же являются участниками приоритетного проекта Минэкономразвития по поддержке высокотехнологичных компаний-лидеров.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Россия, бизнес-омбудсмен, высокотехнологичные компании, Наталья Попова, хайтек-омбудсмен

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