ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Источник не подтвержден: ООН не смогла доказать причастность Ирана к сентябрьским атакам

      11.12 05:47Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Вину за атаку беспилотников на объекты Saudi Aramco Вашингтон пытается возложить на Тегеран, но факты говорят об обратном.

      Как сообщил генсек ООН Антонио Гуттериш в докладе Совету Безопасности, Организация Объединенных Наций не может подтвердить "иранское происхождение" ракет и беспилотников, использовавшихся для атаки на нефтяную инфраструктуру компании Saudi Aramco в сентябре.

      "В настоящее время невозможно самостоятельно подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные в этих атаках, имеют иранское происхождение", - цитирует Reuters выдержку из доклада, обсуждение которого намечено на следующую неделю.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в сентябре объекты саудовского нефтяного гиганта были атакованы беспилотниками. Нанесенные повреждения вынудили компанию снизить добычу на 50%. Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские повстанцы - хуситы, однако США и ряд других стран обвинили в организации нападения Иран.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: США, Иран, Саудовская Аравия, ООН, Saudi Aramco, хуситы, атака дронов

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить