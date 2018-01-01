Топ-10 комфортных и доступных для жизни городов России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар. Об этом говорится в исследовании института территориального развития "Урбаника", сообщает РБК

1. Краснодар Место по стоимости жизни : 12-е



Место по качеству среды : 1-е



Итоговый балл : 75,70



Столица Краснодарского края, по мнению авторов рейтинга, активно развивается в течение 10-15 лет, там доступно по стоимости жилье и благоприятный климат.



Только пять городов из ста урбанисты отнесли и к комфортным, и к доступным по стоимости проживания одновременно. : 12-е: 1-е: 75,70Столица Краснодарского края, по мнению авторов рейтинга, активно развивается в течение 10-15 лет, там доступно по стоимости жилье и благоприятный климат.Только пять городов из ста урбанисты отнесли и к комфортным, и к доступным по стоимости проживания одновременно.

2. Сургут Место по стоимости жизни : 1-е



Место по качеству среды : 14-е



Итоговый балл : 72,44



Почти все промышленные города, лидирующие по дешевизне жизни, находятся внизу списка по качеству среды.



На втором месте – Сургут. Это в первую очередь произошло благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды. : 1-е: 14-е: 72,44Почти все промышленные города, лидирующие по дешевизне жизни, находятся внизу списка по качеству среды.На втором месте – Сургут. Это в первую очередь произошло благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды.

3. Санкт-Петербург Место по стоимости жизни : 6-е



Место по качеству среды : 6-е



Итоговый балл : 70,21



Третье место досталось единственному миллионнику в первой пятерке – Санкт-Петербургу.



Соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья в этом городе неблагоприятно, но жизнь в нем характеризуют низкие расходы на коммунальные услуги по сравнению с зарплатой, неплохая экологическая ситуация и хорошая обеспеченность жильем.



В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м. : 6-е: 6-е: 70,21Третье место досталось единственному миллионнику в первой пятерке – Санкт-Петербургу.Соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья в этом городе неблагоприятно, но жизнь в нем характеризуют низкие расходы на коммунальные услуги по сравнению с зарплатой, неплохая экологическая ситуация и хорошая обеспеченность жильем.В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м.

4. Тюмень Место по стоимости жизни : 11-е



Место по качеству среды : 2-е



Итоговый балл : 69,47



Тюмень, как и Краснодар, относится к быстрорастущим городам: за последние годы ее население выросло с 400 тыс. до 800 тыс. человек.



Москва заняла в рейтинге только 52-е место. Основная причина — высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой.



В числе негативных факторов — низкая обеспеченность жителей жильем (одно из последних мест среди российских городов), а также автомобильные пробки и невысокие экологические показатели. : 11-е: 2-е: 69,47Тюмень, как и Краснодар, относится к быстрорастущим городам: за последние годы ее население выросло с 400 тыс. до 800 тыс. человек.Москва заняла в рейтинге только 52-е место. Основная причина — высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой.В числе негативных факторов — низкая обеспеченность жителей жильем (одно из последних мест среди российских городов), а также автомобильные пробки и невысокие экологические показатели.

5. Калуга Место по стоимости жизни : 17-е



Место по качеству среды : 8-е



Итоговый балл : 67,06



Удобными для жизни, согласно рейтингу, можно считать 23 города, среди них семь миллионников — Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, Казань.



В эту группу попало несколько городов юга России из-за благоприятного климата, в частности Сочи и Ставрополь. : 17-е: 8-е: 67,06Удобными для жизни, согласно рейтингу, можно считать 23 города, среди них семь миллионников — Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, Казань.В эту группу попало несколько городов юга России из-за благоприятного климата, в частности Сочи и Ставрополь.

6. Череповец Место по стоимости жизни : 4-е



Место по качеству среды : 53-е



Итоговый балл : 66,61



"Относительно доступными" по стоимости стали 25 городов. Из них только четыре миллионника — Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск.



Многие из "относительно доступных" — это промышленные города, сочетающие сравнительно высокий уровень средней заработной платы с относительно невысокой стоимостью недвижимости, а также основных товаров и услуг.



Например, Мурманск попал на 14-е место из-за невысокой стоимости недвижимости: население города уменьшается, и в нем продается много квартир. : 4-е: 53-е: 66,61"Относительно доступными" по стоимости стали 25 городов. Из них только четыре миллионника — Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск.Многие из "относительно доступных" — это промышленные города, сочетающие сравнительно высокий уровень средней заработной платы с относительно невысокой стоимостью недвижимости, а также основных товаров и услуг.Например, Мурманск попал на 14-е место из-за невысокой стоимости недвижимости: население города уменьшается, и в нем продается много квартир.

7. Магнитогорск Место по стоимости жизни : 5-е



Место по качеству среды : 47-е



Итоговый балл : 66,46



Города, занявшие последние места в рейтинге, отстают от лидеров как по качеству городской среды, так и по стоимости жизни.



Исключением стал только Севастополь: он набрал больше 60% возможных баллов по показателям качества среды, но из-за дорогой аренды жилья, высокой стоимости коммунальных услуг и низкой обеспеченности качественными объектами торговли оказался внизу рейтинга. : 5-е: 47-е: 66,46Города, занявшие последние места в рейтинге, отстают от лидеров как по качеству городской среды, так и по стоимости жизни.Исключением стал только Севастополь: он набрал больше 60% возможных баллов по показателям качества среды, но из-за дорогой аренды жилья, высокой стоимости коммунальных услуг и низкой обеспеченности качественными объектами торговли оказался внизу рейтинга.

8. Кемерово Место по стоимости жизни : 2-е



Место по качеству среды : 85-е



Итоговый балл : 64,73



В интегральный рейтинг российских городов вошли 100 городов с населением выше 173 тыс. человек.



В нем не учитывались такие подмосковные города, как Балашиха, Подольск, Химки, Королев и т. п.: они подходят по численности населения, но по территориальной и экономической структуре являются частью Москвы, считают авторы рейтинга. : 2-е: 85-е: 64,73В интегральный рейтинг российских городов вошли 100 городов с населением выше 173 тыс. человек.В нем не учитывались такие подмосковные города, как Балашиха, Подольск, Химки, Королев и т. п.: они подходят по численности населения, но по территориальной и экономической структуре являются частью Москвы, считают авторы рейтинга.

9. Братск Место по стоимости жизни : 3-е



Место по качеству среды : 84-е



Итоговый балл : 64,65



Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп. В каждой группе город мог набрать 50 баллов.



Основным источником данных стал Росстат. Кроме того, использовалась информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности. : 3-е: 84-е: 64,65Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп. В каждой группе город мог набрать 50 баллов.Основным источником данных стал Росстат. Кроме того, использовалась информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.

10. Пермь Место по стоимости жизни : 16-е



Место по качеству среды : 37-е



Итоговый балл : 63,85



Замыкает первую десятку Пермь.



На последнем месте среди всех городов России — Уссурийск.



Эту позицию авторы рейтинга объясняют невысоким доходом горожан в сочетании с не очень дешевым жильем, кроме того, в городе мало торговых центров, низкий оборот розничной торговли, мало проектов нового благоустройства и низкая освещенность. : 16-е: 37-е: 63,85Замыкает первую десятку Пермь.На последнем месте среди всех городов России — Уссурийск.Эту позицию авторы рейтинга объясняют невысоким доходом горожан в сочетании с не очень дешевым жильем, кроме того, в городе мало торговых центров, низкий оборот розничной торговли, мало проектов нового благоустройства и низкая освещенность.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о самых комфортных и доступных для жизни городах нашей страны.