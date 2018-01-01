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      Топ-10 комфортных и доступных для жизни городов России

      11.12 05:54Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар. Об этом говорится в исследовании института территориального развития "Урбаника", сообщает РБК

      Ниже мы расскажем о самых комфортных и доступных для жизни городах нашей страны.

      1. Краснодар

      Место по стоимости жизни: 12-е

      Место по качеству среды: 1-е

      Итоговый балл: 75,70

      Столица Краснодарского края, по мнению авторов рейтинга, активно развивается в течение 10-15 лет, там доступно по стоимости жилье и благоприятный климат.

      Только пять городов из ста урбанисты отнесли и к комфортным, и к доступным по стоимости проживания одновременно.

      2. Сургут

      Место по стоимости жизни: 1-е

      Место по качеству среды: 14-е

      Итоговый балл: 72,44

      Почти все промышленные города, лидирующие по дешевизне жизни, находятся внизу списка по качеству среды.

      На втором месте – Сургут. Это в первую очередь произошло благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды.

      3. Санкт-Петербург

      Место по стоимости жизни: 6-е

      Место по качеству среды: 6-е

      Итоговый балл: 70,21

      Третье место досталось единственному миллионнику в первой пятерке – Санкт-Петербургу.

      Соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья в этом городе неблагоприятно, но жизнь в нем характеризуют низкие расходы на коммунальные услуги по сравнению с зарплатой, неплохая экологическая ситуация и хорошая обеспеченность жильем.

      В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м.

      4. Тюмень

      Место по стоимости жизни: 11-е

      Место по качеству среды: 2-е

      Итоговый балл: 69,47

      Тюмень, как и Краснодар, относится к быстрорастущим городам: за последние годы ее население выросло с 400 тыс. до 800 тыс. человек.

      Москва заняла в рейтинге только 52-е место. Основная причина — высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой.

      В числе негативных факторов — низкая обеспеченность жителей жильем (одно из последних мест среди российских городов), а также автомобильные пробки и невысокие экологические показатели.

      5. Калуга

      Место по стоимости жизни: 17-е

      Место по качеству среды: 8-е

      Итоговый балл: 67,06

      Удобными для жизни, согласно рейтингу, можно считать 23 города, среди них семь миллионников — Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, Казань.

      В эту группу попало несколько городов юга России из-за благоприятного климата, в частности Сочи и Ставрополь.

      6. Череповец

      Место по стоимости жизни: 4-е

      Место по качеству среды: 53-е

      Итоговый балл: 66,61

      "Относительно доступными" по стоимости стали 25 городов. Из них только четыре миллионника — Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск.

      Многие из "относительно доступных" — это промышленные города, сочетающие сравнительно высокий уровень средней заработной платы с относительно невысокой стоимостью недвижимости, а также основных товаров и услуг.

      Например, Мурманск попал на 14-е место из-за невысокой стоимости недвижимости: население города уменьшается, и в нем продается много квартир.

      7. Магнитогорск

      Место по стоимости жизни: 5-е

      Место по качеству среды: 47-е

      Итоговый балл: 66,46

      Города, занявшие последние места в рейтинге, отстают от лидеров как по качеству городской среды, так и по стоимости жизни.

      Исключением стал только Севастополь: он набрал больше 60% возможных баллов по показателям качества среды, но из-за дорогой аренды жилья, высокой стоимости коммунальных услуг и низкой обеспеченности качественными объектами торговли оказался внизу рейтинга.

      8. Кемерово

      Место по стоимости жизни: 2-е

      Место по качеству среды: 85-е

      Итоговый балл: 64,73

      В интегральный рейтинг российских городов вошли 100 городов с населением выше 173 тыс. человек.

      В нем не учитывались такие подмосковные города, как Балашиха, Подольск, Химки, Королев и т. п.: они подходят по численности населения, но по территориальной и экономической структуре являются частью Москвы, считают авторы рейтинга.

      9. Братск

      Место по стоимости жизни: 3-е

      Место по качеству среды: 84-е

      Итоговый балл: 64,65

      Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп. В каждой группе город мог набрать 50 баллов.

      Основным источником данных стал Росстат. Кроме того, использовалась информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.

      10. Пермь

      Место по стоимости жизни: 16-е

      Место по качеству среды: 37-е

      Итоговый балл: 63,85

      Замыкает первую десятку Пермь.

      На последнем месте среди всех городов России — Уссурийск.

      Эту позицию авторы рейтинга объясняют невысоким доходом горожан в сочетании с не очень дешевым жильем, кроме того, в городе мало торговых центров, низкий оборот розничной торговли, мало проектов нового благоустройства и низкая освещенность.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, города, доступность

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