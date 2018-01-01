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      Топ-10 богатейших людей в мире моды

      11.12 11:40Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Индустрия моды оценивается в $2,5 трлн, а ее ведущие игроки – от дизайнеров до СЕО компаний – регулярно входят в списки самых богатых людей планеты.

      Ниже мы расскажем о 10 самых богатых представителях индустрии моды.

      10. Джорджо Армани

      Состояние: $11 млрд

      Джорджо Армани — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.

      В 1974 г. Джорджо Армани впервые представил коллекцию под собственным именем.

      В 1980-1981 гг. были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.

      В 1989 г. открыл свои магазины в Лондоне. В 2005 г. запустил собственную линию одежды от кутюр — Armani Privé.

      9. Генрих Дайхманн

      Состояние: $11,5 млрд

      На сегодняшний день компания Deichmann представлена 3500 магазинами в 24 странах и обеспечивает занятостью примерно 35 тыс. человек.

      В 1913 г. предки Генриха Дайхманна открыли небольшую обувную мастерскую в городке Эссен, западной части Германии.

      С этого момента началась длинная, уже более чем вековая история семейной компании, ведущей обувной бизнес.

      8. Ален и Жерар Вертхаймер

      Фото:BusinessInsider

      Состояние: $16,6 млрд

      Ален Вертхаймер - французский бизнесмен, который вместе со своим братом Жераром владеет контрольным пакетом акций дома Chanel, а также инвестор Бэлл & Росс.

      В собственности братьев Вертхаймер также французские виноградники Château Rauzan-Ségla in Margaux и Château Canon in Saint-Emilion.

      7. Стефан Перссон

      Состояние: $18,8 млрд

      Стефан Перссон — шведский предприниматель, председатель совета директоров и крупнейший акционер компании H&M, созданной его отцом, Эрлингом Перссоном.

      В 1970-е гг. отец доверил молодому Стефану развитие стратегии зарубежных магазинов, первый из которых был открыт в Великобритании.

      С 1982 г. Стефан возглавил фирму и значительно расширил ее деятельность, превратив H&M в один из крупнейших мировых ритейлеров.

      6. Леонардо дель Веккио

      Состояние: $24,7 млрд

      Он стоял у истоков рождения самого крупного производства медицинских, солнцезащитных и спортивных очков.

      Три четверти очков в мире, включая аксессуары самых растиражированных брендов, выпускаются на его заводах корпорации Luxottica Group.

      С 2017 г. компания начала сотрудничать с производителем линз Essilor, что позволило создать крупнейшего в мире производителя и розничного продавца очков по рецепту и солнцезащитных очков.

      5. Тадаси Янаи

      Состояние: $29,8 млрд

      Тадаси Янаи – бизнесмен, миллиардер, положивший основу японскому бренду повседневной одежды Uniqlo.

      Сегодня торговая сеть распространена по всему миру и приносит миллиардные обороты

      4. Франсуа Пино

      Состояние: $35,1 млрд

      Франсуа Пино — французский предприниматель, коллекционер и меценат. Пино инвестировал в индустрию производства и продажи предметов роскоши. В 1994 г. произошло слияние Pinault с Redoute в концерн Pinault-Printemps-Redoute (с 2005 г. PPR).

      Миллионером были приобретены марки Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, парижский торговый центр Printemps, мебельная компания Conforama и торговая сеть fnac.

      В 1999 г. Пино был вынужден конкурировать с Арно в борьбе за модный дом Gucci, который окончательно перешел во владения PPR в 2004 г.

      3. Фил Найт

      Состояние: $38,5 млрд

      Фил Найт— американский бизнесмен, один из основателей компании Nike. Вместе с партнером создал предприятие Blue Ribbon Sports, которое затем превратилось в Nike.

      Первоначально оно специализировалась на заказе кроссовок в азиатских странах и последующей продаже их на американском рынке.

      2. Амансио Ортега

      Состояние: $70,7 млрд

      Амнсио Ортега— испанский предприниматель, миллиардер, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex; компании принадлежат 6750 магазинов в 88 странах мира.

      Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки. Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем.

      Первый магазин Zara за рубежом появился в 1988 г. в Порту в соседней Португалии. В 1989 г. магазин Zara появился в Нью-Йорке, в 1990 г. — в Париже.

      И уже через 10 лет после открытия первого магазина Амансио Ортега создал производственно-торговый холдинг — Industria de Diseno Textil Sociedad Anonima (Inditex), который к концу 1990 г. уступал лишь компаниям Gap (США) и H&M (Hennes & Mauritz, Швеция).

      1. Бернар Арно

      Состояние: $105,6 млрд

      Бернар Арно — французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. Бернар Арно долгие годы является одним из богатейших людей Франции согласно рейтингам, публикуемым журналом "Форбс".

      В 2012 г. бизнесмен обратился за бельгийским гражданством. Хотя сам Арно заявил, что его действия вызваны стремлением развивать инвестиции в Бельгии, многие полагают, что речь идет о желании уклониться от налогов, после того как президент Франции Франсуа Олланд решил ввести 75%-й налог для тех лиц, чьи доходы превышают миллион евро в год.

      Рубрики: Люди

      Метки: рейтинг, мода, люди, самые богатые

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