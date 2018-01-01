Топ-10 богатейших людей в мире моды

Индустрия моды оценивается в $2,5 трлн, а ее ведущие игроки – от дизайнеров до СЕО компаний – регулярно входят в списки самых богатых людей планеты.

10. Джорджо Армани Состояние : $11 млрд



Джорджо Армани — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.



В 1974 г. Джорджо Армани впервые представил коллекцию под собственным именем.



В 1980-1981 гг. были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.



В 1989 г. открыл свои магазины в Лондоне. В 2005 г. запустил собственную линию одежды от кутюр — Armani Privé. : $11 млрдДжорджо Армани — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.В 1974 г. Джорджо Армани впервые представил коллекцию под собственным именем.В 1980-1981 гг. были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.В 1989 г. открыл свои магазины в Лондоне. В 2005 г. запустил собственную линию одежды от кутюр — Armani Privé.

9. Генрих Дайхманн Состояние : $11,5 млрд



На сегодняшний день компания Deichmann представлена 3500 магазинами в 24 странах и обеспечивает занятостью примерно 35 тыс. человек.



В 1913 г. предки Генриха Дайхманна открыли небольшую обувную мастерскую в городке Эссен, западной части Германии.



С этого момента началась длинная, уже более чем вековая история семейной компании, ведущей обувной бизнес. : $11,5 млрдНа сегодняшний день компания Deichmann представлена 3500 магазинами в 24 странах и обеспечивает занятостью примерно 35 тыс. человек.В 1913 г. предки Генриха Дайхманна открыли небольшую обувную мастерскую в городке Эссен, западной части Германии.С этого момента началась длинная, уже более чем вековая история семейной компании, ведущей обувной бизнес.

8. Ален и Жерар Вертхаймер Фото:BusinessInsider Состояние : $16,6 млрд



Ален Вертхаймер - французский бизнесмен, который вместе со своим братом Жераром владеет контрольным пакетом акций дома Chanel, а также инвестор Бэлл & Росс.



В собственности братьев Вертхаймер также французские виноградники Château Rauzan-Ségla in Margaux и Château Canon in Saint-Emilion. : $16,6 млрдАлен Вертхаймер - французский бизнесмен, который вместе со своим братом Жераром владеет контрольным пакетом акций дома Chanel, а также инвестор Бэлл & Росс.В собственности братьев Вертхаймер также французские виноградники Château Rauzan-Ségla in Margaux и Château Canon in Saint-Emilion.

7. Стефан Перссон Состояние : $18,8 млрд



Стефан Перссон — шведский предприниматель, председатель совета директоров и крупнейший акционер компании H&M, созданной его отцом, Эрлингом Перссоном.



В 1970-е гг. отец доверил молодому Стефану развитие стратегии зарубежных магазинов, первый из которых был открыт в Великобритании.



С 1982 г. Стефан возглавил фирму и значительно расширил ее деятельность, превратив H&M в один из крупнейших мировых ритейлеров. : $18,8 млрдСтефан Перссон — шведский предприниматель, председатель совета директоров и крупнейший акционер компании H&M, созданной его отцом, Эрлингом Перссоном.В 1970-е гг. отец доверил молодому Стефану развитие стратегии зарубежных магазинов, первый из которых был открыт в Великобритании.С 1982 г. Стефан возглавил фирму и значительно расширил ее деятельность, превратив H&M в один из крупнейших мировых ритейлеров.

6. Леонардо дель Веккио Состояние : $24,7 млрд



Он стоял у истоков рождения самого крупного производства медицинских, солнцезащитных и спортивных очков.



Три четверти очков в мире, включая аксессуары самых растиражированных брендов, выпускаются на его заводах корпорации Luxottica Group.



С 2017 г. компания начала сотрудничать с производителем линз Essilor, что позволило создать крупнейшего в мире производителя и розничного продавца очков по рецепту и солнцезащитных очков. : $24,7 млрдОн стоял у истоков рождения самого крупного производства медицинских, солнцезащитных и спортивных очков.Три четверти очков в мире, включая аксессуары самых растиражированных брендов, выпускаются на его заводах корпорации Luxottica Group.С 2017 г. компания начала сотрудничать с производителем линз Essilor, что позволило создать крупнейшего в мире производителя и розничного продавца очков по рецепту и солнцезащитных очков.

5. Тадаси Янаи Состояние : $29,8 млрд



Тадаси Янаи – бизнесмен, миллиардер, положивший основу японскому бренду повседневной одежды Uniqlo.



Сегодня торговая сеть распространена по всему миру и приносит миллиардные обороты : $29,8 млрдТадаси Янаи – бизнесмен, миллиардер, положивший основу японскому бренду повседневной одежды Uniqlo.Сегодня торговая сеть распространена по всему миру и приносит миллиардные обороты

4. Франсуа Пино Состояние : $35,1 млрд



Франсуа Пино — французский предприниматель, коллекционер и меценат. Пино инвестировал в индустрию производства и продажи предметов роскоши. В 1994 г. произошло слияние Pinault с Redoute в концерн Pinault-Printemps-Redoute (с 2005 г. PPR).



Миллионером были приобретены марки Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, парижский торговый центр Printemps, мебельная компания Conforama и торговая сеть fnac.



В 1999 г. Пино был вынужден конкурировать с Арно в борьбе за модный дом Gucci, который окончательно перешел во владения PPR в 2004 г. : $35,1 млрдФрансуа Пино — французский предприниматель, коллекционер и меценат. Пино инвестировал в индустрию производства и продажи предметов роскоши. В 1994 г. произошло слияние Pinault с Redoute в концерн Pinault-Printemps-Redoute (с 2005 г. PPR).Миллионером были приобретены марки Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, парижский торговый центр Printemps, мебельная компания Conforama и торговая сеть fnac.В 1999 г. Пино был вынужден конкурировать с Арно в борьбе за модный дом Gucci, который окончательно перешел во владения PPR в 2004 г.

3. Фил Найт Состояние : $38,5 млрд



Фил Найт— американский бизнесмен, один из основателей компании Nike. Вместе с партнером создал предприятие Blue Ribbon Sports, которое затем превратилось в Nike.



Первоначально оно специализировалась на заказе кроссовок в азиатских странах и последующей продаже их на американском рынке. : $38,5 млрдФил Найт— американский бизнесмен, один из основателей компании Nike. Вместе с партнером создал предприятие Blue Ribbon Sports, которое затем превратилось в Nike.Первоначально оно специализировалась на заказе кроссовок в азиатских странах и последующей продаже их на американском рынке.

2. Амансио Ортега Состояние : $70,7 млрд



Амнсио Ортега— испанский предприниматель, миллиардер, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex; компании принадлежат 6750 магазинов в 88 странах мира.



Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки. Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем.



Первый магазин Zara за рубежом появился в 1988 г. в Порту в соседней Португалии. В 1989 г. магазин Zara появился в Нью-Йорке, в 1990 г. — в Париже.



И уже через 10 лет после открытия первого магазина Амансио Ортега создал производственно-торговый холдинг — Industria de Diseno Textil Sociedad Anonima (Inditex), который к концу 1990 г. уступал лишь компаниям Gap (США) и H&M (Hennes & Mauritz, Швеция). : $70,7 млрдАмнсио Ортега— испанский предприниматель, миллиардер, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex; компании принадлежат 6750 магазинов в 88 странах мира.Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки. Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем.Первый магазин Zara за рубежом появился в 1988 г. в Порту в соседней Португалии. В 1989 г. магазин Zara появился в Нью-Йорке, в 1990 г. — в Париже.И уже через 10 лет после открытия первого магазина Амансио Ортега создал производственно-торговый холдинг — Industria de Diseno Textil Sociedad Anonima (Inditex), который к концу 1990 г. уступал лишь компаниям Gap (США) и H&M (Hennes & Mauritz, Швеция).

1. Бернар Арно Состояние : $105,6 млрд



Бернар Арно — французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. Бернар Арно долгие годы является одним из богатейших людей Франции согласно рейтингам, публикуемым журналом "Форбс".



В 2012 г. бизнесмен обратился за бельгийским гражданством. Хотя сам Арно заявил, что его действия вызваны стремлением развивать инвестиции в Бельгии, многие полагают, что речь идет о желании уклониться от налогов, после того как президент Франции Франсуа Олланд решил ввести 75%-й налог для тех лиц, чьи доходы превышают миллион евро в год. : $105,6 млрдБернар Арно — французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. Бернар Арно долгие годы является одним из богатейших людей Франции согласно рейтингам, публикуемым журналом "Форбс".В 2012 г. бизнесмен обратился за бельгийским гражданством. Хотя сам Арно заявил, что его действия вызваны стремлением развивать инвестиции в Бельгии, многие полагают, что речь идет о желании уклониться от налогов, после того как президент Франции Франсуа Олланд решил ввести 75%-й налог для тех лиц, чьи доходы превышают миллион евро в год.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 самых богатых представителях индустрии моды.