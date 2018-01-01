Где снять недорогой коттедж на Новый год: топ-10 городов России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где в России можно недорого снять загородный коттедж на новогодние праздники.

1. Ялта — 2681 руб./6,8 ночи



Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой. Улочки Ялты довольно кривые и запутанные, что дает возможность совершать по ним достаточно долгие прогулки. Жители города не зря называют Ялту огромным музеем под открытым небом, в самой же Ялте достопримечательностью является в первую очередь сам город.Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой. Улочки Ялты довольно кривые и запутанные, что дает возможность совершать по ним достаточно долгие прогулки.

2. Шерегеш — 12942,6 руб./3,3 ночи



В 2011 г. официально открыли автомобильную дорогу Чугунаш — спортивно-туристический комплекс "Шерегеш", сократившую дорогу от Чугунаша до Шерегеша на 16 км. С начала 2000-х гг. Шерегеш известен как горнолыжный курорт.



За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тыс. в год до 980 тыс. в год. Трассы расположены на склонах Зеленой горы, у подножия которой расположено около пятидесяти гостиниц разного типа. Горнолыжный сезон длится с ноября по май. Шерегеш — поселок в Таштагольском районе Кемеровской области у подножия горы "Зеленая". Также славится как горнолыжный курорт. Шерегеш связан автомобильной дорогой с Таштаголом.В 2011 г. официально открыли автомобильную дорогу Чугунаш — спортивно-туристический комплекс "Шерегеш", сократившую дорогу от Чугунаша до Шерегеша на 16 км. С начала 2000-х гг. Шерегеш известен как горнолыжный курорт.За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тыс. в год до 980 тыс. в год. Трассы расположены на склонах Зеленой горы, у подножия которой расположено около пятидесяти гостиниц разного типа. Горнолыжный сезон длится с ноября по май.

3. Петрозаводск — 12976,5 руб./4 ночи



Петрозаводск раскинулся у берегов Онежского озера — второго по величине пресноводного водоема Европы.



Это порт пяти морей: реки и каналы, испещряющие город, впадают в Балтийское, Баренцево, Белое, Черное и Каспийское.



На территории Петрозаводска бьют около 100 родников. Сюда едут любители спокойного отдыха. Петрозаводск — столица Карелии, края с удивительной природой и богатой историей.Петрозаводск раскинулся у берегов Онежского озера — второго по величине пресноводного водоема Европы.Это порт пяти морей: реки и каналы, испещряющие город, впадают в Балтийское, Баренцево, Белое, Черное и Каспийское.На территории Петрозаводска бьют около 100 родников. Сюда едут любители спокойного отдыха.

4. Лахденпохья — 8561,5 руб./2,6 ночи



Среди основных достопримечательностей можно выделить следующие: Лютеранская кирха в Лумиваара, часовня великомученика Валентина, усадьба Раухала, Куркиекский краеведческий центр, парк Ладожские шхеры, комплексный заказник "Западный архипелаг", Рускеальский мраморный каньон, остров Ваалам. Лахденпохья - небольшой городок в Республике Карелии, расположенный на берегу Якимварского залива Ладожского озера, в 221 км к западу от Петрозаводска, в 175 км к северу от Санкт-Петербурга.Среди основных достопримечательностей можно выделить следующие: Лютеранская кирха в Лумиваара, часовня великомученика Валентина, усадьба Раухала, Куркиекский краеведческий центр, парк Ладожские шхеры, комплексный заказник "Западный архипелаг", Рускеальский мраморный каньон, остров Ваалам.

5. Великий Устюг — 4714 руб./3,5 ночи



В Великий Устюг идут туристические поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, разработаны специализированные автобусные путешествия.



В городе действует Великоустюгский культурно-досуговый центр, в составе которого — Дом культуры, городской парк культуры и отдыха и Центр традиционной народной культуры "Лад". В городе действует туристический проект "Великий Устюг — родина Деда Мороза".В Великий Устюг идут туристические поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, разработаны специализированные автобусные путешествия.В городе действует Великоустюгский культурно-досуговый центр, в составе которого — Дом культуры, городской парк культуры и отдыха и Центр традиционной народной культуры "Лад".

6. Переславль-Залесский — 10454,5 руб./2,8 ночи



Памятник основателю города Юрию Долгорукому расположен около въезда в город по московской дороге, в Горицком Успенском монастыре. Бюст, сделанный скульптором С. М. Орловым в 1949 г. фактически как эскиз памятника Юрию Долгорукому в Москве, был отлит из бронзы Г. Савинским в 1950 г.



В центре Переславля сохранился городской вал, окружающий исторический центр города. Вдоль реки Трубеж протянулась Рыбная слобода. В городе сохранились памятники церковного зодчества: пять архитектурных комплексов монастырей и девять церквей.Памятник основателю города Юрию Долгорукому расположен около въезда в город по московской дороге, в Горицком Успенском монастыре. Бюст, сделанный скульптором С. М. Орловым в 1949 г. фактически как эскиз памятника Юрию Долгорукому в Москве, был отлит из бронзы Г. Савинским в 1950 г.В центре Переславля сохранился городской вал, окружающий исторический центр города. Вдоль реки Трубеж протянулась Рыбная слобода.

7. Севастополь — 8799,9 руб./3,3 ночи



В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненных к ним. Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военно-исторического туризма в городе.В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненных к ним.

8. Осташков — 9700 руб./3,7 ночи



На озере, на острове Столобный, расположен монастырь Нилова Пустынь, основанный в честь Нила Столобенского. Город расположен около озера Селигер. Селигер — популярное место автомобильного, водного, велосипедного туризма. Имеются многочисленные базы отдыха.На озере, на острове Столобный, расположен монастырь Нилова Пустынь, основанный в честь Нила Столобенского.

9. Олонец — 5187,5 руб./4 ночи



Через город Олонец протекает две реки: Олонка и Мегрека, в месте их слияния на острове в 1828 г. построен собор Смоленской иконы Божией Матери.



Олонец город небольшой – всего около 8 тыс. жителей. Олонец— город в Республике Карелия Российской Федерации, один из старейших в Северной России.Через город Олонец протекает две реки: Олонка и Мегрека, в месте их слияния на острове в 1828 г. построен собор Смоленской иконы Божией Матери.Олонец город небольшой – всего около 8 тыс. жителей.

10. Евпатория — 4625 руб./4 ночи



В окрестностях города — к востоку и к западу от него — разбросаны озёра Мойнакское, Большое Ялы-Мойнакское, Малое Ялы-Мойнакское, Малое Отар-Мойнакское и Сасык. Большой лечебной силой обладают грязи и вода этих озёр, высококонцентрированный соляной раствор — рапа.



В городе есть 3 экскурсионных маршрута — "Малый Иерусалим", "Городище Чайка", "Современная Евпатория". Из природных лечебных факторов следует отметить уникальные грязи и рапу, морские и минеральные воды, воздух и солнце, песок и целебные растения. В черте города и в прилежащих местах по береговой линии расположены многочисленные мелкопесчаные пляжи.В окрестностях города — к востоку и к западу от него — разбросаны озёра Мойнакское, Большое Ялы-Мойнакское, Малое Ялы-Мойнакское, Малое Отар-Мойнакское и Сасык. Большой лечебной силой обладают грязи и вода этих озёр, высококонцентрированный соляной раствор — рапа.В городе есть 3 экскурсионных маршрута — "Малый Иерусалим", "Городище Чайка", "Современная Евпатория".

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".По данным Tvil.ru, туристы бронируют новогодний отдых в коттеджах на период от 2,6 до 6,8 ночи и планируют потратить на проживание от 2,7 тыс. до 13 тыс. руб. в сутки.Чаще всего туристы ищут коттеджи для зимнего отдыха с баней/сауной (16%), горячем водоснабжением (11,3%), кухней (8,8%), мангалом (8,6%), камином (6,8%), бассейном внутри дома (6%), беспроводной интернет-сетью вай-фай (6%) и огороженной территорией (5%).Как отмечают в сервисе Tvil.ru, за последние три года наблюдается падение числа гостей в заявке на коттедж на Новый год (в зимнем сезоне 2019-2020 туристы планируют отдыхать в загородных домах в компании от 3 до 9 человек), зато увеличилась продолжительность отдыха (на 224% в Шерегеше, на 191% в Ялте, на 155% в Петрозаводске и на 100% в Переславле-Залесском).Ниже мы расскажем о 10 городах России, где можно недорого снять коттедж на Новый год.