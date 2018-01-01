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      Китай обвиняет США в остановке апелляционного органа ВТО

      11.12 09:10Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Апелляционный орган Всемирной торговой организации не сможет рассматривать новые споры, поскольку срок полномочий двух из его трех последних судей истек. Китай прямо возложил ответственность за это на США, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

      Апелляционный орган является последней апелляционной инстанцией по торговым спорам, рассматриваемым в ВТО, и для его функционирования требуется как минимум три судьи.

      Многие считают Апелляционный орган наиболее эффективным механизмом ВТО, поскольку его решения могут привести к установлению тарифов в отношении государств-членов. В связи с этим орган рассматривается как сдерживающий фактор против одностороннего протекционизма. Но с учетом того, что США блокируют выдвижение кандидатур новых судей, число судей сократилось с семи до одного, что означает невозможность рассмотрения новых споров с 11 декабря.

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      По мнению критиков, это устраняет жизненно важный элемент в многосторонней торговой системе, что может привести к дальнейшему нарушению глобальной торговли после полутора лет, в течение которых США и Китай уже действовали вне правил ВТО в ходе торговой войны.

      Отвечая на вопрос о прекращении функционирования Апелляционного органа на пресс-конференции в Пекине на прошлой неделе, официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн связал это с обструкцией со стороны "какой-то страны".

      Он добавил, что Китай будет "стремиться поддерживать работу механизма урегулирования споров ВТО и защищать основанную на правилах многостороннюю торговую систему".

      Хотя споры по-прежнему можно рассматривать в ВТО, потеря Апелляционного органа исключает возможность апелляции. Наблюдатели отмечают, что это может развязать больше торговых войн, которые становятся все более распространенными.

      Как сообщали "Вести.Экономика", ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что страна может выйти из состава Всемирной торговой организации, "если это станет необходимым". Трамп обвинял ВТО в том, что организация на протяжении многих лет якобы обманывала США.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, ВТО, Апелляционный орган ВТО

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