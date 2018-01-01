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      Закрытие завода Samsung в Китае ударило по местным предприятиям

      11.12 11:34Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Закрытие комплекса Samsung в Хойчжоу в провинции Гуандун, который до октября был последним заводом по производству смартфонов южнокорейской компании в Китае, нанесло удар по местному бизнесу, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/YONHAP

      Тысячи рабочих-мигрантов на предприятии Samsung были важным источником спроса для многих других местных предприятий в течение почти трех десятилетий.

      Но после того, как Samsung перенесла производство во Вьетнам и Индию - в значительной степени из-за торговой войны между Китаем и США, местные компании столкнулись с падением спроса. По меньшей мере 60% близлежащих предприятий уже закрылись, и в ближайшие недели, если ситуация не изменится, этот показатель увеличится.

      "За последние 20 лет завод [Samsung] в Хойчжоу построил целую экосистему цепочек поставок в Гуандуне и близлежащих провинциях, - отмечает Лю Каймин, глава Института современного наблюдения. - По крайней мере 100 заводов в Гуандуне собираются закрыть. [Даже] они не могут продержаться без завода Samsung в Хойчжоу, не говоря уже о небольших магазинах и ресторанах в окрестностях".

      В период своего расцвета в 2011 г. два завода Samsung в Хойчжоу и Тяньцзине произвели и экспортировали 70,14 млн и 55,64 млн мобильных телефонов соответственно.

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      По данным таможни Хойчжоу, в октябре, в первый месяц после закрытия завода Samsung 3 октября, экспорт с предприятий города сократился на 27% в годовом выражении до 14 млрд юаней ($2 млрд).

      Как сообщали "Вести.Экономика", завод Samsung в провинции Гуандун был запущен в конце 1992 г. Этим летом Samsung снизила его производственные мощности и провела сокращение персонала, сигнализируя о том, что может произойти, если доля присутствия компании на рынке смартфонов Поднебесной не увеличится.

      В начале 2019 г. устройства южнокорейской компании занимали 1% рынка в Китае, хотя в целом Samsung до сих пор является лидером мирового рынка смартфонов. После начала продаж Galaxy S10 доля на рынке в Поднебесной повысилась до 1,1%, но затем снова упала, на этот раз до 0,7%.

      Таким образом, Samsung не нуждается в производственных мощностях в стране. Собрать смартфоны она продолжит на заводах в других странах, в том числе во Вьетнаме и Индии. Кроме того, компания будет по-прежнему пользоваться услугами сторонних производителей, собирающих устройства Samsung по лицензии.

      Стоит отметить, что многие производители электроники переносят свои производства из Китая. Правда, наиболее распространенная причина - торговая война между США и Китаем. Так, Google решила перенести производство смартфонов Pixel из Китая во Вьетнам на фоне роста цен на рабочую силу в Китае и дополнительного давления из-за пошлин.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Samsung, торговая война, Хойчжоу

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