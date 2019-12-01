ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Выигрыш Вьетнама в торговой войне может обернуться убытками

      11.12 12:52Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Вьетнам - одна из немногих азиатских стран, которые выиграли от торговой войны между США и Китаем, поскольку китайские и другие производители изменили свои цепочки поставок. Но выигрыш Вьетнама может обернуться убытками, поскольку увеличение экспорта в США, побочный продукт переноса производства из Китая во Вьетнам, вызывает недовольство Вашингтона, пишет Asia Times.

      Фото: EPA-EFE/MINH HOANG

      США ужесточают риторику против Вьетнама, одного из своих основных торговых партнеров.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Вьетнам в этом году выявил нарушения в сфере торговли, включая изменение надписей на упаковке китайских товаров на "Сделано во Вьетнаме".

      Это усилило опасения по поводу того, что некоторые китайские экспортеры незаконно перенаправляют заказы, после того как США ввели повышенные пошлины на китайский импорт.

      Вьетнам пообещал бороться с нарушениями в сфере торговли. Страна обеспокоена возможными мерами Вашингтона за допущенные поставки в США китайских товаров с неправильной маркировкой, заявил До Ван Син, постоянный член экономического комитета Национального собрания.

      Ссылки по теме

      Ханой составил список из 25 категорий товаров, которые, по общему мнению, подвергаются наибольшему риску такого перенаправления китайской продукции. Этот шаг призван снизить опасения Вашингтона, который ранее призвал Вьетнам предпринять шаги по сокращению своего торгового профицита с США.

      Профицит торгового баланса Вьетнама с США в прошлом году составил $39,5 млрд, достигнув максимума за период наблюдений с 1990 г.

      За первые девять месяцев этого года торговый профицит Вьетнама с США увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $41 млрд.

      В другой попытке снизить опасения Вашингтона по поводу перенаправления китайских товаров Министерство промышленности и торговли Вьетнама объявило, что оно приостановит экспорт некоторых видов фанеры в США с конца декабря. Это произошло, после того как импорт фанерной продукции во Вьетнам из Китая вырос в I квартале этого года на 37%, а вьетнамский экспорт тех же товаров в США подскочил на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., сообщили вьетнамские СМИ.

      Президент США Дональд Трамп ранее обвинил Вьетнам в злоупотреблении торговыми отношениями с Америкой.

      В начале июля Министерство торговли США объявило о введении пошлин в размере более 400% на импорт стали из Вьетнама, обвинив некоторые предприятия в поставке продукции через эту страну в обход ранее установленных пошлин. В мае Министерство финансов США добавило Вьетнам в список стран, которые отслеживаются на предмет возможных валютных манипуляций.

      По одной из оценок, если бы Вашингтон ввел 25%-е пошлины на вьетнамский импорт, как это было сделано со многими китайскими товарами, это привело бы к сокращению роста ВВП Вьетнама на 1%.

      В начале декабря Министерство финансов Вьетнама объявило, что оно также рассматривает возможность снижения пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из США, что является важным фактором для администрации Трампа.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, пошлины, торговая война, Вьетнам

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить