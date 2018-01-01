Правительство Индии продвигает спорный закон о гражданстве

Власти Индии продвигают законопроект, который, по словам критиков, подрывает светскую конституцию страны, предоставляя гражданство представителям немусульманских меньшинств из трех соседних стран. Об этом сообщает Reuters

Протесты против законопроекта о внесении изменений в законодательство о гражданстве (Citizenship Amendment Bill, CAB). Фото: EPA-EFE/STR

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Министр внутренних дел Амит Шах внес законопроект о внесении изменений в законодательство о гражданстве в верхнюю палату индийского парламента на следующий день после того, как его одобрила нижняя палата.Оппозиционные партии и группы меньшинств выступили против законопроекта, который впервые обеспечит законный путь к получению индийского гражданства по религиозному признаку.Предлагаемый законопроект направлен на предоставление гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, бежавшим из Афганистана, Бангладеш и Пакистана до 2015 г. Критики называют законопроект дискриминационным по отношению к мусульманам.Протесты против этой меры вспыхнули в различных частях Индии, включая этнически разнообразные северо-восточные штаты.Представляя законопроект в верхней палате парламента, Шах заявил, что он направлен только на то, чтобы помочь меньшинствам, преследуемым в странах с мусульманским большинством, граничащих с Индией. "Мусульманам Индии не о чем беспокоиться, не о чем спорить. Они граждане и останутся гражданами", - подчеркнул Шах.В отличие от нижней палаты, где партия "Бхаратия джаната парти" (БДП) премьер-министра Нарендры Моди имеет явное большинство, протолкнуть законопроект через верхнюю палату, вероятно, будет сложнее. Неясно, получит ли документ достаточную поддержку со стороны региональных партий. Голосование, как ожидается, состоится в среду вечером.