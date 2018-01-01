Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов

Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого роста, евро чуть снизился. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,46-63,55 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,52 руб., повысившись на 3 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 70,43 руб. - это на 3,25 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 0,19 коп. до 66,63 руб.Нефть дешевеет в среду на фоне данных о неожиданном увеличении запасов в США.Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,7% и составила $63,9 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,6% до $58,91 за баррель.Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю по 6 декабря увеличились на 1,4 млн до 447 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали сокращения запасов на 2,8 млн баррелей.