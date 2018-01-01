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      Суд потребовал от властей Канады больше документов в связи с арестом финансового директора Huawei

      11.12 10:08Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Верховный суд провинции Британская Колумбия попросил генерального прокурора Канады предоставить ему больше свидетельств и документов, касающихся ареста финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

      Юристы Мэн оспаривают ее экстрадицию в канадских судах на том основании, что США используют ее для получения экономической и политической выгоды. Юристы утверждают, что Мэн была незаконно задержана, обыскана и допрошена канадскими властями, действующими по поручению Федерального бюро расследований США (ФБР).

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      Команда Мэн считает, что документы помогут подтвердить их заявление о злоупотреблении процессом. Сроки предоставления документов не уточняются.

      Как сообщали "Вести.Экономика", дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя, главный финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде 1 декабря 2018 г.

      12 декабря 2018 г. она была освобождена из-под стражи под залог в 10 млн канадских долларов (около $7,5 млн), однако по-прежнему остается на территории Канады. Американские власти пытаются добиться ее экстрадиции в США в связи с подозрениями в нарушении санкций против Ирана.

      Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка обвинила Мэн и Huawei в мошенничестве путем сокрытия платежей от продажи оборудования Ирану в нарушение санкций США. Компания отрицает какие-либо нарушения.

      Слушания по экстрадиции Мэн начнутся 20 января 2020 г. в федеральном суде Ванкувера.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: США, Канада, Китай, суд, Huawei, Мэн Ваньчжоу

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