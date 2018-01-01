Онлайн-покупки с мобильных устройств выросли в России в 1,5 раза

Количество онлайн-покупок со смартфона в России в 2019 г. выросло в 1,5 раза: каждый третий россиянин покупал вещи со смартфона или планшета, сообщается в исследовании "Яндекс.Маркета" и агентства GfK Rus.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Исследование основано на данных собеседования жителей городов с населением более 100 тыс. человек в возрасте от 16 до 55 лет.Около 60% среди преимуществ онлайн-покупок выделяют возможность сравнить цены и купить товар дешевле, чем в обычном магазине. Почти половина респондентов говорят о том, что им нравится, что можно изучить отзывы и делать покупки в любом месте и в любое время.Быстрее всего растет онлайн-спрос на товары повседневного потребления: продукция для ухода за маленькими детьми, еда и напитки, хозтовары, бытовая химия и посуда.В 2019 г. эти товары заказывали на 30% больше опрошенных. Медленнее всего увеличивается спрос на декоративную косметику и парфюмерию (+4%), а также на мобильные устройства (+9%).Оплата банковской картой за два года выросла - ранее было половина таких покупателей, в этом году уже почти две трети. Доля респондентов, которые назвали этот способ наиболее удобным, выросла с 25% до 27%. Больше всего людей называют предпочтительным способом оплаты расчет по карте при получении товара: в прошлом году - 36% покупателей, в этом - 43%.Самым удобным способом доставки оказался самовывоз. Хотя бы одним из этих вариантов пользовались больше 90% респондентов. Посылки в постаматах получает пока сравнительно небольшая часть онлайн-покупателей, однако их доля растет: в этом году она превысила 20%, цитирует исследование "РИА Новости". И если в прошлом году этот способ доставки называли предпочтительным 6,5% респондентов, то в этом уже 11%.