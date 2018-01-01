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      Первый в мире гидросамолет на электротяге совершил полет

      11.12 09:42Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Первый в мире коммерческий гидросамолет, полностью работающий на электроэнергии, совершил полет во вторник в канадской провинции Британская Колумбия, сообщила авиакомпания Harbour Air Seaplanes.

      Фото: Harbour Air

      Полет стал возможен благодаря совместным усилиям двух компаний – Harbour Air, крупнейшей в Северной Америке авиакомпании по производству гидросамолетов, а также magniX – компании, создающей технологии для электрической авиации.

      В Ричмонде состоялся успешный полет ePlane, шестиместного гидросамолета марки de Havilland Canada DHC-2 Beaver, усиленного двигателем magni500 мощностью 750 лошадиных сил. Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации - электрической, отмечается в сообщении.

      "Сегодня мы вошли в историю", - сказал Грег Макдугалл, генеральный директор и основатель Harbour Air Seaplanes.

      Ранее в этом году Harbour Air объявила о своем партнерстве с MagniX и намерении построить первый в мире полностью электрический коммерческий парк гидросамолетов. Magni500, показанный на Парижском авиасалоне в июне 2019 г., представляет собой электрическую силовую установку с высокой удельной мощностью, которая обеспечивает чистый и эффективный способ питания самолетов.

      Рубрики: Технологии и IT, Транспорт и туризм

      Метки: экология, электротранспорт

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