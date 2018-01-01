Lehman Brothers забыты? Американские банки снизят требования к заемщикам

Кредитные организации будут вынуждены пойти на это в условиях истощения рынка жилищных займов, полагают в Moody`s.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".В следующем году процесс получения нового ипотечного кредита для заемщиков с неидеальной историей может упроститься, сообщает Moody's Investors Service. В компании поясняют, что в ближайшее время банки пойдут на кредитование заемщиков, уже имевших проблемы с предыдущими долгами, снижая свои стандарты, для того чтобы хоть как-то компенсировать потери от серьезного истощения ипотечного рынка. Идеальные заемщики кончились - придется работать с тем, что есть."Снижение доступности покупки жилья продолжит побуждать кредиторов ослаблять кредитные стандарты для сохранения объемов, - поясняет аналитик Moody's Дональд Ли в прогнозе компании по кредитным рейтингам на 2020 г. - С уменьшением доступности жилья качество андеррайтинга для непростых ипотечных кредитов будет ухудшаться, так как усиление конкуренции среди кредиторов ведет к снижению стандартов".При этом в агентстве не ожидают, что рынок заполонят недобросовестные заемщики, хотя десятилетие назад подобная ситуация привела к тяжелейшему ипотечному кризису со времен Великой депрессии.Однако рейтинговое агентство ожидает роста объемов ипотечного кредитования для проблемных заемщиков, которые включают "высокий процент" кредитов с "ограниченной или альтернативной документацией", которые в конечном итоге будут объединены в сделки с облигациями без государственной поддержки.Высокорискованное кредитование - категория ипотечного кредитования, в которой работают с заемщиками, имеющими от 580 до 669 кредитных баллов. Эта группа стала синонимом падения Bear Sterns и Lehman Brothers и возможной потери почти 10 млн домов в США, которые банки забрали за долги во время кризиса чуть более десяти лет назад.Новая классификация включает в себя ипотечные кредиты, которые выходят за рамки правительственного "квалифицированного ипотечного стандарта", существовавшего в период кризиса. Он был призван сделать жилищные кредиты более безопасными и понятными для заемщиков. За пределы стандарта выводились заемщики, уже признанные неплатежеспособными однажды, иностранные граждане, самозанятые или даже домовладельцы, проживающие в дорогих прибрежных регионах. Всем им требовалось большее кредитное обеспечение, и банки предпочитали с ними не связываться.Тем не менее недавно Citigroup, Credit Suisse, JPMorgan Chase и Wells Fargo вернулись к финансированию заемщиков за пределами основной кредитной категории. По прогнозам аналитиков BofA Global Research, в следующем году в этом секторе может быть зафиксирован рекордный объем выпуска облигаций на сумму $32 млрд против $23 млрд в 2019 г. и всего $9 млрд в 2018 г.Эта волна набирает силу в первую очередь из-за того, что стандарты ипотечного кредитования по историческим меркам остаются жесткими, и большая часть рынка ипотечного финансирования на сумму $11 трлн, по данным Urban Institute, по-прежнему финансируется за счет спонсируемых государством предприятий Freddie Mac и Fannie Mae (Federal Home Loan Mortgage Corporation, Federal National Mortgage Association), а также Ginnie Mae, секьюритизирующих ипотеку в форме ценных бумаг с ипотечным покрытием.Тем не менее аналитики Moody's ожидают, что непростые ипотечные кредиты "останутся важным источником финансирования для недостаточно насыщенного рынка" в будущем году, в том числе благодаря некоторым нестандартным кредитным предложениям, которые потеряли популярность у заемщиков после жилищного кризиса."Новые кредиторы и эмитенты выйдут на этот рынок, - пишут аналитики Moody's. - Сделки, обеспеченные Helocs (кредитная линия под залог недвижимости), закрытые вторичные залоги и кредиты, обеспеченные сборными домами, скорее всего, вернутся".Между тем, в этом году все больше заемщиков попадают в субстандартную категорию. Несмотря на то что уровень безработицы в США в ноябре достиг 50-летнего минимума 3,5%, кредитные баллы у заемщиков в возрасте от 30 до 59 лет сокращаются.Главный экономист Deutsche Bank Торстен Слек указал на всплеск дефолтов по автокредитам в качестве вероятного катализатора, причем категория просрочки в 90 дней и более уже приближается к посткризисному пику, составляя около 13%.Снижение ипотечного кредитования происходит на фоне пристального внимания к потребительскому рынку, в котором видят главную поддержку экономике США. В том числе речь идет, конечно, и о рынке жилья. Однако он находится далеко не в лучшей форме: иностранцы покупают все меньше, предложений слишком много, при этом доступность жилья сильно разнится. Однако аналитики JPMorgan видят и возможный выход. Рецепт: снижение цен на жилье должно происходить параллельно с ростом доходов. Тогда рынок сможет обрести "более устойчивую долгосрочную основу".