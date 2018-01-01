Топ-10 лучших работодателей в 2020 году

Facebook опустилась на 23-е место в рейтинге лучших работодателей Glassdoor. Для сравнения, в прошлогоднем рейтинге компания занимала 7-е место.

1. HubSpot Баллы : 4,6



HubSpot — это сервис, охватывающий все области интернет-маркетинга, включая блоги, социальные сети, SEO, управления контентом и целевыми страницами.



Система также предлагает широкий спектр функций автоматизации email-маркетинга. Инструменты продаж включают в себя CRM, управление лидами и электронной почтой.



Кроме того, HubSpot предлагает аналитику, мобильные приложения и широкий ряд интеграций со сторонними службами. : 4,6HubSpot — это сервис, охватывающий все области интернет-маркетинга, включая блоги, социальные сети, SEO, управления контентом и целевыми страницами.Система также предлагает широкий спектр функций автоматизации email-маркетинга. Инструменты продаж включают в себя CRM, управление лидами и электронной почтой.Кроме того, HubSpot предлагает аналитику, мобильные приложения и широкий ряд интеграций со сторонними службами.

2. Bain & Company Баллы : 4,6



Bain & Company — международная консалтинговая компания (входит в "Большую тройку" консалтинговых компаний вместе с McKinsey & Company и Boston Consulting Group), специализирующаяся на стратегическом консалтинге.



Основана в 1973 г. в Соединенных Штатах Америки бывшим вице-президентом Boston Consulting Group Биллом Бэйном и еще шестью партнерами. : 4,6Bain & Company — международная консалтинговая компания (входит в "Большую тройку" консалтинговых компаний вместе с McKinsey & Company и Boston Consulting Group), специализирующаяся на стратегическом консалтинге.Основана в 1973 г. в Соединенных Штатах Америки бывшим вице-президентом Boston Consulting Group Биллом Бэйном и еще шестью партнерами.

3. DocuSign Баллы : 4,6



DocuSign — это крупная компания с оценкой стоимости примерно в $3 млрд, что делает ее "единорогом" технологических IPO и закономерно привлекает к ней внимание инвесторов.



Основной бизнес DocuSign — предоставление услуг электронной подписи для организации защищенного электронного документооборота. : 4,6DocuSign — это крупная компания с оценкой стоимости примерно в $3 млрд, что делает ее "единорогом" технологических IPO и закономерно привлекает к ней внимание инвесторов.Основной бизнес DocuSign — предоставление услуг электронной подписи для организации защищенного электронного документооборота.

4. In-N-Out Burger Баллы : 4,6



In-N-Out Burger — американская сеть ресторанов быстрого питания, работает в основном на юго-западе США и побережье Тихого океана.



In-N-Out Burger была основана в Болдуин-Парке (Калифорния) 22 октября 1948 г. супружеской парой Гарри и Эстер Снайдер.



Штаб-квартира компании на сегодня находится в городе Ирвайн (Калифорния) и постепенно расширяется за пределы Южной Калифорнии, в другие части Калифорнии, а также в штаты Аризона, Невада, Юта, Техас и Орегон. : 4,6In-N-Out Burger — американская сеть ресторанов быстрого питания, работает в основном на юго-западе США и побережье Тихого океана.In-N-Out Burger была основана в Болдуин-Парке (Калифорния) 22 октября 1948 г. супружеской парой Гарри и Эстер Снайдер.Штаб-квартира компании на сегодня находится в городе Ирвайн (Калифорния) и постепенно расширяется за пределы Южной Калифорнии, в другие части Калифорнии, а также в штаты Аризона, Невада, Юта, Техас и Орегон.

5. Sammons Financial Group Баллы : 4,5



Sammons Financial Group – группа компаний, работающих в сфере финансовых услуг. Компании, входящие в группу, предлагают клиентам продукты пенсионного страхования, страхование жизни и здоровья. : 4,5Sammons Financial Group – группа компаний, работающих в сфере финансовых услуг. Компании, входящие в группу, предлагают клиентам продукты пенсионного страхования, страхование жизни и здоровья.

6. Lawrence Livermore National Laboratory Баллы : 4,5



Это национальная лаборатория Министерства энергетики США в Ливерморе, штат Калифорния. Входит в структуру Калифорнийского университета. Основана в 1952 г. по инициативе Эдварда Теллера и содействии Эрнеста Лоуренса для интенсификации работ по созданию термоядерной бомбы.



Наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одной из двух лабораторий в США, основополагающей задачей которых служит разработка ядерного оружия. : 4,5Это национальная лаборатория Министерства энергетики США в Ливерморе, штат Калифорния. Входит в структуру Калифорнийского университета. Основана в 1952 г. по инициативе Эдварда Теллера и содействии Эрнеста Лоуренса для интенсификации работ по созданию термоядерной бомбы.Наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одной из двух лабораторий в США, основополагающей задачей которых служит разработка ядерного оружия.

7. Intuitive Surgical Баллы : 4,5



Компания Intuitive surgical является одним из самых перспективных компаний по продажам хирургического оборудования.



Совместно с дочерними предприятиями компания задействована в разработке, производстве и сбыте хирургических систем da Vinci для гинекологии, урологии, кардиоторакальной области и в хирургии.



Хирургические системы включают в себя хирургические стойки, тележки для пациентов, системы наблюдения, и хирургические принадлежности. : 4,5Компания Intuitive surgical является одним из самых перспективных компаний по продажам хирургического оборудования.Совместно с дочерними предприятиями компания задействована в разработке, производстве и сбыте хирургических систем da Vinci для гинекологии, урологии, кардиоторакальной области и в хирургии.Хирургические системы включают в себя хирургические стойки, тележки для пациентов, системы наблюдения, и хирургические принадлежности.

8. Ultimate Software Баллы : 4,5



Ultimate Software - разработчик облачных систем для управления человеческими ресурсами.



Ultimate Software предлагает клиентам облачную платформу, обеспечивающую полный цикл управления кадрами: от приема на работу и начисления заработной платы до расчета поощрений и отправки на пенсию.



Компания предлагает полное сопровождение карьеры сотрудника, причем решения HCM Solutions от Ultimate работают в облаке, то есть не требуют от клиента развертывания дорогостоящей ИТ-инфраструктуры. : 4,5Ultimate Software - разработчик облачных систем для управления человеческими ресурсами.Ultimate Software предлагает клиентам облачную платформу, обеспечивающую полный цикл управления кадрами: от приема на работу и начисления заработной платы до расчета поощрений и отправки на пенсию.Компания предлагает полное сопровождение карьеры сотрудника, причем решения HCM Solutions от Ultimate работают в облаке, то есть не требуют от клиента развертывания дорогостоящей ИТ-инфраструктуры.

9. VIPKid Баллы : 4,5



Китайская онлайн-платформа VipKid предлагает детям в возрасте от 5 до 12 лет частные онлайн-уроки английского языка.



Большинство репетиторов базируется в США и Канаде. Носители языка проводят короткие занятия продолжительностью 25 минут, ориентируясь на североамериканскую систему образования.



Каждый урок посвящен какой-либо теме, обсуждение которой ведется на английском. : 4,5Китайская онлайн-платформа VipKid предлагает детям в возрасте от 5 до 12 лет частные онлайн-уроки английского языка.Большинство репетиторов базируется в США и Канаде. Носители языка проводят короткие занятия продолжительностью 25 минут, ориентируясь на североамериканскую систему образования.Каждый урок посвящен какой-либо теме, обсуждение которой ведется на английском.

10. Southwest Airlines Баллы : 4,5



Southwest Airlines — американская бюджетная авиакомпания, основанная в 1971 г. Southwest Airlines — крупнейшая лоукост-авиакомпания в США и мире по количеству перевезенных пассажиров, а также вторая среди всех авиакомпаний.



Компания базируется в Далласе и эксплуатирует только Boeing 737. Флот компании состоит из 751 самолета Boeing 737 различных модификаций, которые совершают более 4 тыс. полетов в день. : 4,5Southwest Airlines — американская бюджетная авиакомпания, основанная в 1971 г. Southwest Airlines — крупнейшая лоукост-авиакомпания в США и мире по количеству перевезенных пассажиров, а также вторая среди всех авиакомпаний.Компания базируется в Далласе и эксплуатирует только Boeing 737. Флот компании состоит из 751 самолета Boeing 737 различных модификаций, которые совершают более 4 тыс. полетов в день.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Соцсеть получила 4,4 балла из 5 по сравнению с 4,5 в прошлом году. В этом году сотрудники компании намного ниже оценили руководство компании и соотношение рабочего и свободного времени.Ниже мы расскажем о 10 компаниях, которые стали лучшими работодателями в рейтинге Glassdoor.