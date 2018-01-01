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      Топ-10 лучших работодателей в 2020 году

      11.12 10:45Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Facebook опустилась на 23-е место в рейтинге лучших работодателей Glassdoor. Для сравнения, в прошлогоднем рейтинге компания занимала 7-е место.

      Соцсеть получила 4,4 балла из 5 по сравнению с 4,5 в прошлом году. В этом году сотрудники компании намного ниже оценили руководство компании и соотношение рабочего и свободного времени.

      Ниже мы расскажем о 10 компаниях, которые стали лучшими работодателями в рейтинге Glassdoor.

      1. HubSpot

      Баллы: 4,6

      HubSpot — это сервис, охватывающий все области интернет-маркетинга, включая блоги, социальные сети, SEO, управления контентом и целевыми страницами.

      Система также предлагает широкий спектр функций автоматизации email-маркетинга. Инструменты продаж включают в себя CRM, управление лидами и электронной почтой.

      Кроме того, HubSpot предлагает аналитику, мобильные приложения и широкий ряд интеграций со сторонними службами.

      2. Bain & Company

      Баллы: 4,6

      Bain & Company — международная консалтинговая компания (входит в "Большую тройку" консалтинговых компаний вместе с McKinsey & Company и Boston Consulting Group), специализирующаяся на стратегическом консалтинге.

      Основана в 1973 г. в Соединенных Штатах Америки бывшим вице-президентом Boston Consulting Group Биллом Бэйном и еще шестью партнерами.

      3. DocuSign

      Баллы: 4,6

      DocuSign — это крупная компания с оценкой стоимости примерно в $3 млрд, что делает ее "единорогом" технологических IPO и закономерно привлекает к ней внимание инвесторов.

      Основной бизнес DocuSign — предоставление услуг электронной подписи для организации защищенного электронного документооборота.

      4. In-N-Out Burger

      Баллы: 4,6

      In-N-Out Burger — американская сеть ресторанов быстрого питания, работает в основном на юго-западе США и побережье Тихого океана.

      In-N-Out Burger была основана в Болдуин-Парке (Калифорния) 22 октября 1948 г. супружеской парой Гарри и Эстер Снайдер.

      Штаб-квартира компании на сегодня находится в городе Ирвайн (Калифорния) и постепенно расширяется за пределы Южной Калифорнии, в другие части Калифорнии, а также в штаты Аризона, Невада, Юта, Техас и Орегон.

      5. Sammons Financial Group

      Баллы: 4,5

      Sammons Financial Group – группа компаний, работающих в сфере финансовых услуг. Компании, входящие в группу, предлагают клиентам продукты пенсионного страхования, страхование жизни и здоровья.

      6. Lawrence Livermore National Laboratory

      Баллы: 4,5

      Это национальная лаборатория Министерства энергетики США в Ливерморе, штат Калифорния. Входит в структуру Калифорнийского университета. Основана в 1952 г. по инициативе Эдварда Теллера и содействии Эрнеста Лоуренса для интенсификации работ по созданию термоядерной бомбы.

      Наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одной из двух лабораторий в США, основополагающей задачей которых служит разработка ядерного оружия.

      7. Intuitive Surgical

      Баллы: 4,5

      Компания Intuitive surgical является одним из самых перспективных компаний по продажам хирургического оборудования.

      Совместно с дочерними предприятиями компания задействована в разработке, производстве и сбыте хирургических систем da Vinci для гинекологии, урологии, кардиоторакальной области и в хирургии.

      Хирургические системы включают в себя хирургические стойки, тележки для пациентов, системы наблюдения, и хирургические принадлежности.

      8. Ultimate Software

      Баллы: 4,5

      Ultimate Software - разработчик облачных систем для управления человеческими ресурсами.

      Ultimate Software предлагает клиентам облачную платформу, обеспечивающую полный цикл управления кадрами: от приема на работу и начисления заработной платы до расчета поощрений и отправки на пенсию.

      Компания предлагает полное сопровождение карьеры сотрудника, причем решения HCM Solutions от Ultimate работают в облаке, то есть не требуют от клиента развертывания дорогостоящей ИТ-инфраструктуры.

      9. VIPKid

      Баллы: 4,5

      Китайская онлайн-платформа VipKid предлагает детям в возрасте от 5 до 12 лет частные онлайн-уроки английского языка.

      Большинство репетиторов базируется в США и Канаде. Носители языка проводят короткие занятия продолжительностью 25 минут, ориентируясь на североамериканскую систему образования.

      Каждый урок посвящен какой-либо теме, обсуждение которой ведется на английском.

      10. Southwest Airlines

      Баллы: 4,5

      Southwest Airlines — американская бюджетная авиакомпания, основанная в 1971 г. Southwest Airlines — крупнейшая лоукост-авиакомпания в США и мире по количеству перевезенных пассажиров, а также вторая среди всех авиакомпаний.

      Компания базируется в Далласе и эксплуатирует только Boeing 737. Флот компании состоит из 751 самолета Boeing 737 различных модификаций, которые совершают более 4 тыс. полетов в день.

      Рубрики: Компании

      Метки: рейтинг, компании, работодатели

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