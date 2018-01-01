13% российских семей содержатся за счет жены

Бюджет 13% российских семей, проживающих в крупных городах, формируется в основном или полностью за счет доходов жены, показало социсследование.

EPA-EFE SERGEI CHIRIKOV

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Почти в 40% семей в крупных городах семейный бюджет формируется в основном за счет заработка мужа, показал опрос клиентов в городах с населением более миллиона человек. На втором месте модель, при которой бюджет состоит поровну из доходов жены и мужа, — так ответили 31% опрошенных. В 17% семей весь бюджет формируется заработком только мужа, а в 13% — в основном или полностью за счет доходов жены.Семейные расходы в 34% случаев контролируются супругами совместно, при этом у каждого из супругов есть и свои личные траты. Чуть реже, в 32% случаев, супруги вместе контролируют все расходы семьи, включая и личные траты. Все расходы контролирует только муж или только жена в 9% и 6% семей соответственно.При этом в семьях, где бюджет формируется за счет доходов жены, в 17% случаев именно она контролирует все траты. А в парах, чей бюджет состоит в основном из заработка мужа, только в 14% случаев все расходы контролирует муж, отмечается в исследовании, которое цитирует РИА "Новости".