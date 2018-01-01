ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      13% российских семей содержатся за счет жены

      11.12 09:49Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Бюджет 13% российских семей, проживающих в крупных городах, формируется в основном или полностью за счет доходов жены, показало социсследование.

      EPA-EFE SERGEI CHIRIKOV

      Почти в 40% семей в крупных городах семейный бюджет формируется в основном за счет заработка мужа, показал опрос клиентов в городах с населением более миллиона человек. На втором месте модель, при которой бюджет состоит поровну из доходов жены и мужа, — так ответили 31% опрошенных. В 17% семей весь бюджет формируется заработком только мужа, а в 13% — в основном или полностью за счет доходов жены.

      Семейные расходы в 34% случаев контролируются супругами совместно, при этом у каждого из супругов есть и свои личные траты. Чуть реже, в 32% случаев, супруги вместе контролируют все расходы семьи, включая и личные траты. Все расходы контролирует только муж или только жена в 9% и 6% семей соответственно.

      При этом в семьях, где бюджет формируется за счет доходов жены, в 17% случаев именно она контролирует все траты. А в парах, чей бюджет состоит в основном из заработка мужа, только в 14% случаев все расходы контролирует муж, отмечается в исследовании, которое цитирует РИА "Новости".

      Рубрики: Статистика

      Метки: исследование, соцопрос, семья

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить