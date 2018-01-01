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      Россияне назвали справедливую минимальную зарплату

      11.12 10:30Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Большинство россиян (35%) назвали справедливым уровень минимальной зарплаты выше 50 тыс. руб., сообщается в опросе Общественной палаты РФ. При этом медианная заработная плата по стране не превышает 34 тыс. руб.

      Еще 31% россиян назвали справедливым уровень минимальной зарплаты в 40-50 тыс. руб., 20% россиян согласны на минимум в 30-40 тыс. руб., еще 10% - в 21-30 тыс. руб. в месяц.

      97% опрошенных назвали государство ответственным за снижение социального неравенства. 91% россиян раздражает демонстративное потребление.

      Снижения неравенства возможностей и доходов можно добиться через освобождение от уплаты налога людей, получающих зарплату ниже прожиточного минимума, заявил заместитель председателя Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин.

      Важнейший из видов неравенства - неравенство доходов, а один из худших видов социальной несправедливости — попытка ретушировать неравенство с помощью различных политических средств и статистики, заявил председатель движения в защиту человека труда, председатель совета директоров НПК "Уралвагонзавод" Игорь Холманских.

      "По статистике средняя заработная плата в России составляет порядка 47,5 тыс. руб., в то же время, например, в Свердловской области она меньше 40 тыс. руб., а в Москве в 2018 г. составляла 85 тыс. руб. Это вызывает резко негативную реакцию граждан, большинство из которых не видит таких денег в своих кошельках. Мы оказались в ситуации, когда средняя зарплата — это фактор социальной нестабильности, фактор, вызывающий раздражение", - считает Холманских.

      По его мнению, в описании экономической ситуации необходимо вместо средней заработной платы использовать медианную. Картинка станет менее красивой, предполагает он, так как медианная заработная плата по стране не превышает 34 тыс. руб., но это позволит приблизиться к реальному пониманию экономических возможностей граждан. Кроме того, Холманских предлагает шире использовать данные о модальной зарплате, которая, по его сведениям, составляет 23-24 тыс. руб.

      Рубрики: Статистика

      Метки: опрос, минимальная зарплата, экономика РФ

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