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      Новая структура воздушного пространства Московского авиаузла заработает с 3 декабря 2020 года

      11.12 09:59Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Правительственная комиссия по транспорту утвердила 10 декабря новую структуру воздушного пространства Московского авиаузла.

      Фото: www.aex.ru

      Действующая структура воздушного пространства Москвы сложилась в 1970-е гг., она разработана под единого перевозчика - "Аэрофлота", заявил вице-премьер Максим Акимов, сообщает "КоммерсантЪ".

      "С 2011 г. мы ведем работу по созданию новой модели. Она завершена. Сегодня правительственная комиссия утвердила новую структуру воздушного пространства, которая позволит значительно уменьшить задержки в движении воздушных судов, существенным образом уменьшить расход топлива, существенным образом повысить безопасность, на десятки процентов облегчить труд диспетчеров, которые обеспечивают движение в воздушном пространстве, и сделать его гораздо более эффективным.

      Самое главное, что эта схема согласована со всеми перевозчиками. Она начнет 3 декабря следующего года работать. Год мы берем на то, чтобы подготовить и перевозчиков, и эксплуатантов наземной инфраструктуры и сдать все нужные нормативные акты", - пояснил вице-премьер.

      В новой структуре московской авиазоны оптимизирован порядок кружения и снижения самолетов.

      Время полета воздушных судов в московской зоне сократится на 15%, расход топлива - на 14%, количество задержек судов при взлетах и посадках - на 70%. Новая структура заработает с 3 декабря 2020 г.

      Рубрики: Правительство, Парламент, Транспорт и туризм

      Метки: самолет, топливо, аэропорт, полет, Московский авиаузел

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