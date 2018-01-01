"Детский мир" выплатит дивиденды за первые девять месяцев 2019 года

Акционеры "Детского мира" приняли решение о выплате дивидендов в размере 5,06 руб. на акцию за первые девять месяцев 2019 г. На дивиденды направят 3,739 млрд руб.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Дата закрытия реестра акционеров - 17 декабря. Дивидендная политика "Детского мира" предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период. Исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% чистой прибыли по РСБУ.Чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ выросла в январе-сентябре на 15% до 3,74 млрд руб. против 3,23 млрд руб. в январе-сентябре 2018 г.Как правило, "Детский мир" платит дивиденды дважды в год - по итогам девяти месяцев и по итогам года.Дивиденды за 2018 г. составили 3,3 млрд руб. (4,45 руб. на одну акцию), в том числе дивиденды за первые девять месяцев 2018 г. - 3,2 млрд руб. (4,39 руб. на акцию). Чистая прибыль по РСБУ составила в 2018 г. 6,54 млрд руб. против 5,06 млрд руб. в 2017 г."Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Крупнейшие акционеры компании - АФК "Система" (52,1%) и РКИФ (14,03%). Акции "Детского мира" обращаются на Московской бирже. К октябрю компания имела 780 магазинов - 710 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, восемь магазинов товаров для животных "Зоозавр".