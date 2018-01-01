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      Лидеры платежного рынка предлагают упростить идентификацию кошельков

      11.12 10:32Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика" В совместном заявление Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney и РНКО "Единая касса" предлагается дополнить имеющиеся способы идентификацией через оператора сотовой связи, по паспорту или правам.

      Фото: Pixabay

      По данным EY, в 2019 г. Россия заняла третье место в мире по уровню проникновения финтех-услуг, обогнав такие страны, как Швеция, Великобритания, Сингапур, говорится в заявлении участников рынка. И эта динамика, как они отмечают, коррелирует с планами ЦБ РФ по увеличению доли безналичных расчетов до 65%. Однако препятствием, по мнению авторов заявления, могут стать некоторые принятые в этом году меры.

      В частности, авторы обращения напоминают о том, что из-за текущей редакции Федерального закона № 161-ФЗ возможности неидентифицированных кошельков были ограничены. Речь идет о запрете снятия наличных в пределах допустимых ранее 5 тыс. руб., а также о постепенном вводе ограничений на пополнение неперсонифицированных кошельков наличными.

      Снизить негативное влияние обновленного законодательства лидеры платежного рынка предлагают, упростив идентификацию владельцев электронных кошельков, например, "идентифицировать кошельки по данным от организаций, на деятельность которых распространяется Федеральный закон № 115-ФЗ, не заключая с ними договор, например, по номеру сотового телефона с последующей верификацией владельца через оператора сотовой связи, который обязан проверять данные абонента, оформляя сим-карту".

      Кроме того, предлагается узаконить проведение упрощенной идентификации россиян по паспорту и водительскому удостоверению (оно у многих под рукой оказывается чаще, чем ИНН, СНИЛС или полис ОМС, отмечают авторы обращения). Как вариант - прохождение идентификации через Единую биометрическую систему. "Сейчас такая возможность есть только у клиентов банков для открытия счета или получения кредита", - отмечается в заявлении. Также участники рынка предлагают разрешить проходить упрощенную идентификацию нерезидентам, дав последним платить безналично и при этом прозрачно.

      Рубрики: Финансы, Технологии и IT

      Метки: Россия, Яндекс.Деньги, идентификация, электронные кошельки, Единая биометрическая система, WebMoney, Qiwi, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, РНКО "Единая касса"

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