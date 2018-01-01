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      Власти расширили границы ТОР "Камчатка" под СПГ-терминал "НОВАТЭКа"

      11.12 11:01Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Правительство расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" под проект "НОВАТЭКа" по строительству терминала по перегрузке СПГ.

      ТОР "Камчатка". Фото: Минвостокразвития

      "Подписанным постановлением в границы ТОР "Камчатка" включены земельные участки, на которых потенциальным резидентом ТОР ООО "НОВАТЭК-Камчатка" планируется реализация инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае", - отмечено в постановлении правительства.

      "НОВАТЭК" построит терминал по перевалке и хранению СПГ на Камчатке для оптимизации транспортных расходов при доставке СПГ со своих арктических проектов на Ямале и Гыдане на основной рынок - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Мощность терминала составит 20 млн тонн СПГ в год.

      Стоимость строительства СПГ-терминала на Камчатке оценивают в 108 млрд руб. При этом частные инвестиции могут составить 69,5 млрд руб., а из бюджета выделят 38,5 млрд руб.

      ТОР - территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с налоговыми и административными государственными льготами.

      Рубрики: Энергетика, Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Камчатка, ТОР, "НОВАТЭК", СПГ-терминал

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