Власти расширили границы ТОР "Камчатка" под СПГ-терминал "НОВАТЭКа"

Правительство расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" под проект "НОВАТЭКа" по строительству терминала по перегрузке СПГ.

ТОР "Камчатка". Фото: Минвостокразвития

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика"."Подписанным постановлением в границы ТОР "Камчатка" включены земельные участки, на которых потенциальным резидентом ТОР ООО "НОВАТЭК-Камчатка" планируется реализация инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае", - отмечено в постановлении правительства."НОВАТЭК" построит терминал по перевалке и хранению СПГ на Камчатке для оптимизации транспортных расходов при доставке СПГ со своих арктических проектов на Ямале и Гыдане на основной рынок - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Мощность терминала составит 20 млн тонн СПГ в год.Стоимость строительства СПГ-терминала на Камчатке оценивают в 108 млрд руб. При этом частные инвестиции могут составить 69,5 млрд руб., а из бюджета выделят 38,5 млрд руб.ТОР - территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с налоговыми и административными государственными льготами.