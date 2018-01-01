Сколько российских работодателей премируют сотрудников по итогам года?

Suoerjob выяснил, что на бонус для каждого могут рассчитывать лишь в 16% компаний.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Как выяснили в исследовательском центре портала, изучив результаты опроса, в котором приняли участие 500 российских компаний и 2500 сотрудников из всех регионов страны, по итогам года премировать своих сотрудников планируют в 36% работодателей. На получение новогоднего бонуса рассчитывают 3 работника из 10.При этом премия для всех сотрудников по итогам года предназначена лишь в 16% компаний. А каждая пятая (20%) планирует поощрить только определенных сотрудников или отделы. В 34% компаний годовые премии не запланированы вообще.При этом оптимистично настроены, как показали опросы, 29% работающих россиян. И больше всего в новогоднюю премию верит молодежь: 41% среди респондентов моложе 24 лет против 25% среди сотрудников старше 45 лет.Наименьшее количество сотрудников ожидало премию по итогам года в декабре 2016 г. Предновогодний оптимизм тогда испытывали лишь 21%. В этом году показатель оказался на максимуме - на поощрение рассчитывают 29% опрошенных. Впрочем, оптимизм их вполне обоснован, ведь в прошлом году количество компаний, премировавших сотрудников по итогам года, достигло 10-летнего максимума, составив 45%. Правда, в этом году над тем, премировать или не премировать, размышляют еще в 3 из 10 компаниях.