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      "Ямал СПГ" принял в эксплуатацию 15-й СПГ-танкер

      11.12 11:10Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". "Ямал СПГ" принял в эксплуатацию новый СПГ-танкер "Яков Гаккель" ледового класса Arc7. Это заключительный, 15-й СПГ-танкер ледового класса Arc7, построенный для "Ямал СПГ".

      ЭК"В порту Сабетта на "Яков Гаккель" погружена очередная, 354-я партия сжиженного природного газа, которую поставят в Китай.

      "Арктический флот проекта позволяет обеспечить доставку всей производимой продукции с учетом повышенной производительности первых трех очередей "Ямала СПГ" и планируемого запуска четвертой очереди. Наличие всех 15 танкеров ледового класса создает с 2020 г. дополнительные возможности по оптимизации логистики проекта как в западном, так и в восточном направлении, в том числе за счет более активного использования Северного морского пути", - отмечает "Ямал СПГ".

      "Ямал СПГ" - проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами проекта являются "НОВАТЭК" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

      В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 млн тонн СПГ каждая. Таким образом, проектная мощность завода составляет 16,5 млн тонн СПГ в год, но фактическая - 17,5-18 млн тонн СПГ в год.

      Рубрики: Энергетика, Транспорт и туризм

      Метки: СПГ, танкер, СПГ-танкер, "Ямал СПГ", "НОВАТЭК"

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