"Ямал СПГ" принял в эксплуатацию 15-й СПГ-танкер

"Ямал СПГ" принял в эксплуатацию новый СПГ-танкер "Яков Гаккель" ледового класса Arc7. Это заключительный, 15-й СПГ-танкер ледового класса Arc7, построенный для "Ямал СПГ".

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".ЭК"В порту Сабетта на "Яков Гаккель" погружена очередная, 354-я партия сжиженного природного газа, которую поставят в Китай."Арктический флот проекта позволяет обеспечить доставку всей производимой продукции с учетом повышенной производительности первых трех очередей "Ямала СПГ" и планируемого запуска четвертой очереди. Наличие всех 15 танкеров ледового класса создает с 2020 г. дополнительные возможности по оптимизации логистики проекта как в западном, так и в восточном направлении, в том числе за счет более активного использования Северного морского пути", - отмечает "Ямал СПГ"."Ямал СПГ" - проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами проекта являются "НОВАТЭК" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 млн тонн СПГ каждая. Таким образом, проектная мощность завода составляет 16,5 млн тонн СПГ в год, но фактическая - 17,5-18 млн тонн СПГ в год.