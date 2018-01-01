Зачем лидерам ЕС победа Бориса Джонсона?

В блоке надеются на то, что если британский премьер сохранит позиции, история с Brexit все-таки получит логическое завершение.

Вопрос доверия

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика"."Get Brexit Done" - это лозунг кампании Бориса Джонсона. И после почти четырех лет мучительных переговоров перевернуть эту страницу мечтают многие. Как рассказали Bloomberg источники в руководстве ЕС, многие лидеры стран блока явно рассчитывают на то, что эпатажный британский премьер все-таки выведет страну из Евросоюза, завершив тем самым мучительный для всех процесс.Когда Джонсон занял пост премьер-министра, европейцы настороженно относились к человеку, имевшему в Брюсселе репутацию разве что скандального журналиста и не лучшего министра иностранных дел, регулярно допускавшего оплошности. Однако с тех пор он явно набрал очков в глазах европейских коллег.В частности, отмечает Bloomberg, у Джонсона вполне налажен контакт с французским президентом Эммануэлем Макроном: эти двое явно достигли взаимопонимания. Это было наиболее очевидно на встрече "Большой семерки" в августе, когда Джонсон все еще пытался заключить пересмотренную сделку с ЕС (удалось это ему несколько недель спустя).“Те, кто не воспринимал его всерьез, ошибались”, - сказал Макрон на октябрьском саммите. Прав ли был французский лидер, станет ясно после 10 вечера 12 декабря, когда будут известны первые результаты парламентских выборов в Великобритании.За кулисами ЕС боятся того, что парламент Соединенного Королевства окажется в подвешенном состоянии: это может произойти, в случае если ни одна партия не будет иметь абсолютного большинства и для принятия любого решения соперникам придется каждый раз договариваться. Это, как отмечает Bloomberg, может парализовать законодательный орган страны. При этом слабый оппонент - неподходящий партнер для переговоров о будущем торговом соглашении, которое, как предполагается, нужно будет заключать после выхода Великобритании из ЕС.Результат важен для лидеров ЕС, потому удар придется на экономику их стран. Как отметила Ангела Меркель, Великобритания, действуя в одиночку, может подорвать позиции европейских стран за счет внутренних льгот, снижения налогов.При этом официально в Брюсселе говорят о том, что готовы к любым изменениям в переговорной команде, лишь бы она была готова перейти к следующему этапу.Впрочем, лидеров стран ЕС обрадует как победа Джонсона, так и его проигрыш лейбористам, которые, скорее всего, попытаются пересмотреть сделку по Brexit. Некоторых в ЕС перспектива пересмотра сделки вполне устраивает. Но в целом - было бы, кому в Лондоне принимать решения.Возможно, свою роль сыграет и смена руководства самого блока. Так, на место Дональда Туска, называвшего Brexit "одной из самых больших ошибок", пришел более прагматичный, по словам чиновников, Шарль Мишель. Кроме того, приход Урсулы фон дер Лейен на смену Жан-Клода Юнкера рассматривается некоторыми как возможность для ЕС подвести черту под Brexit и двигаться дальше.Однако есть момент, который очень беспокоит европейских лидеров относительно Бориса Джонсона. Ему боятся доверять, так как уж слишком "высокие" отношения нынешний британский премьер начал строить с президентом США. Причем с первого же дня, как занял свой пост.И сейчас неясно, насколько далеко зашли Лондон и Вашингтон, планируя "светлое будущее" Великобритании вне ЕС. И даже на какую торговую сделку пойдет Соединенное Королевство, ведь озвученные ранее Джонсоном планы по сохранению торговли без пошлин и квот идут вразрез с правилами ЕС и, безусловно, нанесут серьезный удар по балансам стран блока.Однако, признавая растущее влияние Джонсона, европейские соседи готовы рискнуть и попытаться договориться с тем, по поводу кого ранее заблуждались. Если только после 12 декабря оппонент останется прежним.