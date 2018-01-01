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      Инфляция в США в ноябре превысила прогноз

      11.12 17:03Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Потребительские цены в США в ноябре выросли сильнее, чем ожидалось, что может послужить аргументом в пользу сохранения ставки ФРС неизменной в ближайшем будущем.

      Фото: EPA/JUSTIN LANE

      Потребительские цены в ноябре повысились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в октябре, свидетельствуют данные министерства труда страны.

      В годовом выражении потребительские цены выросли в ноябре на 2,1% после повышения на 1,8% месяцем ранее.

      Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост цен на 0,2% в месячном выражении и на 2% - в годовом.

      Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в ноябре выросли на 0,2% после аналогичного повышения в октябре. Рост в годовом выражении составил 2,3%, как и в октябре.

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      Цены на энергоносители в ноябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на бензин повысились на 1,1% после октябрьского скачка на 3,7%.

      Цены на новые автомобили снизились пятый месяц подряд. При этом цены на подержанные автомобили и грузовики выросли на 0,6% после повышения на 1,3% в октябре.

      Стоимость продуктов питания в ноябре увеличилась на 0,1%. Рост цен зафиксирован третий месяц подряд.

      Услуги здравоохранения в ноябре подорожали на 0,3%. Месяцем ранее цены выросли на 1%, максимальными темпами с августа 2016 г.

      Цены на одежду в ноябре повысились на 0,1% после падения на 1,8% месяцем ранее.

      Позднее в среду будут объявлены итоги декабрьского заседания Федеральной резервной системы США.

      Как сообщали "Вести.Экономика", ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС сохранит процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, инфляция, потребительские цены

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