Сбербанк отразил в первом полугодии более 2 тысяч кибератак

Сбербанк отразил в первом полугодии более 2 тыс. кибератак, отмечено в материалах банка ко Дню аналитика. В целом в 2018-2019 гг. банку удалось пресечь кибермахинации на 67 млрд руб. При этом эффективность системы отслеживания атак составляет 96%.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".В октябре в СМИ появились сообщения об утечке личных данных ряда владельцев кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк заявил о 200 картах, затем количество карт увеличилось до 5 тыс. Все карты перевыпущены.Сбербанк заявил, что 4 октября служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу служебных обязанностей и попытался похитить сведения о клиентах в корыстных целях.