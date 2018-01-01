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      Сбербанк отразил в первом полугодии более 2 тысяч кибератак

      11.12 11:36Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Сбербанк отразил в первом полугодии более 2 тыс. кибератак, отмечено в материалах банка ко Дню аналитика. В целом в 2018-2019 гг. банку удалось пресечь кибермахинации на 67 млрд руб. При этом эффективность системы отслеживания атак составляет 96%.

      В октябре в СМИ появились сообщения об утечке личных данных ряда владельцев кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк заявил о 200 картах, затем количество карт увеличилось до 5 тыс. Все карты перевыпущены.

      Сбербанк заявил, что 4 октября служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу служебных обязанностей и попытался похитить сведения о клиентах в корыстных целях.

      Рубрики: Финансы, Технологии и IT

      Метки: Сбербанк, банк, банковская карта, хакер, кибератака

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