Что на самом деле стало причиной протестов в Иране?

15 ноября более 100 иранских городов охватила волна протестов, после того как правительство повысило налог на топливо на 300% без объяснения причин.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".Вот уже много лет иранцы осуждают отмену субсидий, особенно в привязке к дешевому бензину. У безработных или частично занятых в Иране, особенно у тех, кто живет в крупных городах, всегда есть возможность работать водителем такси.Изначально эти протесты начинались как мирные акции. Но затем в Тегеране, Ширазе, Сирджане и Шахриаре, пригороде Тегерана, они быстро переросли в вооруженные беспорядки с вандализмом, нападениями на полицию и поджогами 700 банковских отделений. Все это очень напоминало противостояние в Гонконге с июня.Президент Рухани, понимая негативную реакцию общества, тактично настаивал на том, чтобы безоружные и невинные граждане, арестованные во время акций протеста, были освобождены. Точных данных пока нет, но иранские дипломаты признают, что арестовано около 7 тыс. человек. Судебная система Тегерана это отрицает.По словам министра внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли, в общенациональных акциях протеста приняли участие 200 тыс. человек. По данным Министерства информации и национальной безопасности Ирана, в одной только провинции Хузестан было арестовано 79 человек на фоне беспорядков, в том числе три команды, поддерживаемые "неким государством Персидского залива", которое, предположительно, координировало нападения на правительственные центры и силы безопасности.Министерство информации и национальной безопасности Ирана заявило, что арестовало 8 "сотрудников ЦРУ", обвиняемых в том, что они способствовали подстрекательству к беспорядкам. Теперь стоит сравнить это с официальной позицией КСИР.Главный командующий КСИР, генерал-майор Хоссейн Салами подчеркнул, что беспорядки проводились "головорезами", связанными с Организацией моджахедов иранского народа, которая пользуется поддержкой США и абсолютно не пользуется поддержкой внутри Ирана.Салами отметил, что беспорядки связаны с "психологическим давлением" со стороны кампании "максимального давления" администрации Трампа против Тегерана. Он напрямую связал протесты, переросшие в беспорядки в Иране, с иностранным вмешательством в протесты в Ливане и Ираке.Элайджа Манье отметил, что Моктада ас-Садр отрицал ответственность за сожжение иранского консульства в Наджафе, которое трижды поджигалось в ноябре во время протестов на юге Ирака. Тегеран посредством своего официального представителя правительства Али Рабие выражает непреклонную позицию: "По нашей информации, нападение на консульство было совершено не иракским народом, это было организованное нападение".Как и ожидалось, США заявляют, что протесты в Ливане и Ираке, которые проводились в основном против коррупции и некомпетентности местных органов власти, высокого уровня безработицы и ужасного уровня жизни, являются повстанческим движением против иранской власти.Основываясь на последних опросах, аналитик Шармин Нарвани полностью развенчал американскую позицию. 55% иранцев в тяжелом состоянии экономики винят коррупцию и неумелое руководство правительства, 38% считают, что виноваты незаконные санкции США. В то же время 70% иранцев предпочитают развивать национальную самодостаточность, на что обращает внимание верховный лидер аятолла Хаменеи, вместо того чтобы расширять внешнюю торговлю.Что касается санкций, не менее 83% согласны с тем, что они оказали серьезное влияние на их жизнь. Согласно данным Всемирного банка главным образом из-за санкций иранский ВВП на душу населения сократился примерно до $6 тыс.Плохая новость для администрации Рухани: 58% иранцев обвиняют его команду в коррупции и неумелом руководстве. И по большому счету они правы. Обещания команды Рухани привести страну к лучшей жизни после JCPOA явно не оправдались. В краткосрочной перспективе политическими победителями станут принципиалисты, которые настаивают на том, что нет и не может быть никаких дружеских отношений с Вашингтоном.Согласно опросам население поддерживает внешнюю и военную политику Тегерана, особенно в отношении Сирии и Ирака. Самыми популярными лидерами в Иране являются легендарный генерал-лейтенант, командующий спецподразделением "эль-Кудс" в составе КСИР Сулеймани (его поддерживают колоссальные 82%), затем министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф (67%) и глава судебной власти Ибрагим Раиси (64%).Ключевой вывод: по крайней мере половина или даже две трети граждан Ирана поддерживают правительство в Тегеране — пусть не в экономическом, но, безусловно, в политическом плане. Как резюмирует Нарвани, "до недавних пор иранцы каждый раз предпочитали безопасность и стабильность переворотам".Нет сомнений, что Тегеран не станет отказываться от стратегии, которую можно определить как "максимальное противодействие" на нескольких фронтах. Иранские банки были отрезаны от системы SWIFT США с 2018 г. И сейчас расширяются усилия по связыванию иранской системы SEPAM с российской SPFS и китайской CIPS.Тегеран продолжает продавать нефть, что подтверждают трейдеры в Персидском заливе и агентство Tankertrackers.com. Два главных направления поставок - Китай и Сирия. Объемы составляют примерно 700 тыс. баррелей в день. Пекин торжественно проигнорировал санкционную угрозу со стороны Вашингтона в отношении торговли нефтью с Ираном.В начале этого месяца Хаменеи был непреклонен: "Политика максимального давления США провалилась. Американцы предполагали, что могут заставить Иран пойти на уступки и поставить его на колени, сосредоточившись на кампании максимального давления, особенно в области экономики, но они ошиблись".Сейчас "максимальное противодействие" выходит на совершенно новый уровень.Командующий ВМФ Ирана, контр-адмирал Хоссейн Ханзади подтвердил, что в конце декабря Иран проведет совместные военно-морские учения с Россией и Китаем в Индийском океане. Это решение было принято после важной встречи в Тегеране между Ханзади и заместителем начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майором Шао Юаньминем.Так что добро пожаловать в учения "Пояс морской безопасности", которые начнутся 27 декабря и в которых примут участие три ключевых узла евразийской интеграции - Россия, Иран и Китай.Ханзади сказал, что "стратегические цели определены на уровне администраций, а форма совместных усилий определена на уровне вооруженных сил". Генерал Юаньмин назвал Военно-морской флот Ирана "международной и стратегической силой".Но с геополитической точки зрения это приведет к значительному удару, который может изменить положение дел. Россия могла проводить совместные учения с Ираном на Каспии. Но сложные учения с участием Китая в Индийском океане — это совершенно новая игра."Моря, используемые как платформы для мировой торговли, не могут быть исключительно выгодными для определенных держав", - отметил Юаньминь.