Рекордное IPO: акции Saudi Aramco взлетели на 10%

На старте торгов акциями Saudi Aramco на бирже их стоимость выросла на 10%, в результате чего капитализация компания увеличилась до $1,88 трлн.

WSJ

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".В рамках IPO акции размещались на бирже по цене в 32 саудовских риала ($8,5), однако ажиотаж со стороны инвесторов спровоцировал рост акций до 35,2 риала ($9,39).Причем инвесторы, вложившие свои деньги в акции саудовской нефтяной компании, уверены, что рост цен на бумаги продолжится, в результате чего капитализация компании достигнет отметки $2 трлн.На данный момент Saudi Aramco уже стала самой дорогой компанией мира, обогнав таких гигантов, как Microsoft или Apple.Стоит отметить, что объем всего фондового рынка Саудовской Аравии (биржа Tadawul) вырос на 340% сразу после старта торгов акциями Saudi Aramco.Саудовские власти реализовали в ходе IPO 1,5% компании. Основные покупатели - крупные институциональные инвесторы, детальная структура которых не раскрывается. При этом до 0,5% может быть отдано розничным инвесторам. С точки зрения географии основной спрос формируется в Саудовской Аравии, доля иностранных инвесторов оценивается примерно в 10,5%.С помощью IPO Saudi Aramco сумела привлечь $25,6 млрд, что является рекордом на рынке IPO. До сегодняшнего дня рекорд по IPO принадлежит китайскому интернет-гиганту Alibaba, объем размещения которого в 2014 г. составил $25 млрд. Если рейтинг составлять среди локальных компаний Саудовской Аравии, то последнее масштабное IPO было в 2013 г., в ходе которого National Commercial Bank (NCB) привлек $6 млрд.