Росфинмониторинг закрыл 25 "прачечных"

Федеральная служба по финансовому мониторингу в 2019 г. закрыла 25 теневых площадок с оборотом в 38 млрд руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика"."В 2019 г. Росфинмониторингу совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд руб. Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков, установлены операции, переданы в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 млрд руб.", - заявил Чиханчин.Для отмывания и вывода денег традиционно используются фирмы-однодневки и виртуальные активы."С учетом заключений Росфинмониторинга судами приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд руб. В результате эти деньги удалось не пустить в теневой сектор экономики", - подчеркнул Чиханчин.В целом объем сомнительных операций при выводе средств за рубеж составил 522 млрд руб. за 9 месяцев 2019 г."Сейчас нами подготовлен проект закона, предусматривающий административную ответственность юридических лиц за легализацию преступных доходов", - заявил Чиханчин."В сегменте наличного оборота продолжается тенденция неуклонного снижения количества и сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств. За 9 месяцев этого года объем таких сомнительных операций сократился на 52%", - отметил он.Кроме этого, Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках нацпроектов, с признаками сомнительных операций на 130 млрд руб.В итоге были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб.