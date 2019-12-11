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      А будет ли сделка?

      11.12 11:59Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Вчерашние торги на мировых рынках прошли со слабыми отрицательными колебаниями в ожидании предстоящих событий текущей недели, которая будет весьма насыщенной. Торги в России также завершились в "красном фарватере". Индекс ММВБ потерял 0,43%, РТС - 0,18%. Слабее прочих смотрелись акции транспорта и нефтянки, потерявшие в диапазоне 1%, несмотря на относительную стабильность рынка нефти. Котировки нефти BRENT повысились к концу вчерашних торгов на 0,36%, WTI прибавила 0,42%. Согласно опросу Reuters на рынке ждут сокращения запасов нефти за прошлую неделю, что должно удержать котировки от коррекции и частично поддержать российский рынок.

      В воскресенье 15 декабря Дональд Трамп может принять решение о новом повышении тарифов на китайский экспорт в США объемом $156 млрд, если не будет заключено соглашение по первой фазе сделки. В целом ситуация остается без каких-либо изменений: Китай по-прежнему настаивает на отмене принятых ранее пошлин, а США - на повышении объемов закупок американской с/х продукции. Представители Белого дома не дают рынкам конкретных сигналов. По словам одного из них, Дональд Трамп все еще не принял какого-либо конкретного решения, заключать сделку или повышать тарифы. По словам другого, крайний срок для достижения торгового соглашения с Китаем отсутствует, и сделка может быть заключена после президентских выборов в США в ноябре 2020 г.

      С другой стороны, Китай отчасти пошел на некоторые уступки после недавно принятого законопроекта США о введении санкций против высокопоставленных китайских чиновников в связи с ущемлением прав мусульманских меньшинств в Китае и принял решение закрыть принудительные "учебные центры" для уйгуров. Наряду с поддержкой протестов в Гонконге ситуация с Синьцзян-Уйгурским автономным округом является барьером для достижения компромисса в торговой сфере.

      Белый дом не забыл и про очередную порцию санкций и против России, которые оказались менее жесткими, чем можно было ожидать. После трехмесячных дебатов американские законодатели согласовали проект оборонного бюджета США на 2020 г., в который вошли санкции против иностранных партнеров, участвующих в строительстве "Турецкого потока" и "Северного потока-2". При этом более жесткие санкции в отношении нового российского госдолга сюда включены не были. Южная ветка уже построена, а северная готова на 90%, и Россия вполне может ее достроить без участия иностранных партнеров. В связи с этим бумаги "Газпрома" торговались по рынку.

      До конца текущей недели состоится также раунд заседаний центральных банков - ФРС, ЕЦБ, ЦБ РФ, а в Великобритании пройдут парламентские выборы. Сегодня инвесторы ожидают решения и словесных интервенций касательно дальнейшей монетарной политики Федрезерва, который, скорее всего, сохранит текущий статус-кво и воздержится от какой-либо конкретики в отношении дальнейших действий. ЕЦБ, весьма вероятно, также сохранит ставку без изменений по итогам заседания четверга, а ЦБ РФ может в очередной раз ее понизить в пятницу до 6,25%.

      Валерий Вайсберг,

      директор аналитического департамента ИК "Регион"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, Валерий Вайсберг, ИК Регион, комментарии

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