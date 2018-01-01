ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Оборот трансграничных денежных переводов из России может сократиться в 2019 году на 7,5%

      11.12 12:30Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Оборот трансграничных денежных переводов из России может сократиться в 2019 г. на 7,5% до $44,3 млрд из-за введения лимитов на отправку денег и сокращения потока мигрантов, отмечено в исследовании "Сколково" и его резидента - VR_Bank.

      В исследовании изучены восемь систем денежных переводов - "Золотая Корона", "Юнистрим", Western Union, Contact, "Сбербанк России Колибри (Блиц)", Blizko, "Бэст", "АзияЭкспресс". Первые три системы - "Золотая Корона", "Юнистрим" и Western Union - дальше других продвинулись с точки зрения цифровизации бизнеса.

      "Оценивая степень цифровизации их бизнеса, мы пришли к выводу, что через 3-5 лет на российском рынке останется не более трех компаний. Именно они показали наилучшие результаты по различным критериям рейтинга", - полагает VR_Bank.

      На сокращение количества переводов повлияло введение ограничений на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан, сокращение потока мигрантов в Россию, давление со стороны банков и операторов моментальных платежей, электронных денег и сотовой связи.

      "В 2019 г. оборот трансграничных переводов из России может составить $44,3 млрд, снизившись по отношению к 2018 г. на 7,5%. На системы денежных переводов в этом обороте приходится порядка 17%, остальное - на банковские счета и карты", - отметил финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский.

      Участники рынка ищут источники дополнительных доходов, предлагая платежи, платежные карты. Среди многообещающих направлений - синергетические проекты с участниками рынка моментальных платежей и мобильной связи, полагает Ромашевский.

      Рубрики: Статистика, Финансы

      Метки: деньги, Казахстан, Киргизия, платежная система, "Сколково", VR_Bank

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить