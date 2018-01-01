Оборот трансграничных денежных переводов из России может сократиться в 2019 году на 7,5%

Оборот трансграничных денежных переводов из России может сократиться в 2019 г. на 7,5% до $44,3 млрд из-за введения лимитов на отправку денег и сокращения потока мигрантов, отмечено в исследовании "Сколково" и его резидента - VR_Bank.

Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".В исследовании изучены восемь систем денежных переводов - "Золотая Корона", "Юнистрим", Western Union, Contact, "Сбербанк России Колибри (Блиц)", Blizko, "Бэст", "АзияЭкспресс". Первые три системы - "Золотая Корона", "Юнистрим" и Western Union - дальше других продвинулись с точки зрения цифровизации бизнеса."Оценивая степень цифровизации их бизнеса, мы пришли к выводу, что через 3-5 лет на российском рынке останется не более трех компаний. Именно они показали наилучшие результаты по различным критериям рейтинга", - полагает VR_Bank.На сокращение количества переводов повлияло введение ограничений на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан, сокращение потока мигрантов в Россию, давление со стороны банков и операторов моментальных платежей, электронных денег и сотовой связи."В 2019 г. оборот трансграничных переводов из России может составить $44,3 млрд, снизившись по отношению к 2018 г. на 7,5%. На системы денежных переводов в этом обороте приходится порядка 17%, остальное - на банковские счета и карты", - отметил финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский.Участники рынка ищут источники дополнительных доходов, предлагая платежи, платежные карты. Среди многообещающих направлений - синергетические проекты с участниками рынка моментальных платежей и мобильной связи, полагает Ромашевский.