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      Уход от доллара США требует перестройки мировой финансовой системы

      11.12 12:53Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Уход от доллара США в расчетах - процесс небыстрый, он требует перестройки мировой финансовой системы, и в этом должны участвовать другие страны, заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

      "Мы свою роль в том числе видим в том, чтобы создать систему стимулов, которая заставит перейти юрлиц, банки на использование альтернативных валют, что позволит снизить уязвимость. Но мы должны понимать, что не только Россия должна переходить, но и мир. В общем-то, задача выглядит довольно глобально - перестройка мировой финансовой системы. Поэтому эта работа вряд ли может быть завершена очень быстро", - отметил Тимофеев, сообщает "Прайм".

      По словам Тимофеева, де-факто можно говорить о том, что санкционный союз Запада распался примерно два года назад, потому что американцы работают в одиночку по своей собственной программе. "Если раньше они вводили (санкции - прим. ред.) синхронно в отношении России, то сейчас у них своя повестка", - отметил Тимофеев.

      "США наслаждаются статусом основной резервной валюты, расчетной валюты и фактически злоупотребляют этим. Потому что долларовые транзакции так или иначе затрагивают финансовую систему США, где они имеют контроль", - продолжил чиновник. Поэтому основные меры в плане противодействия направлены на то, чтобы снизить зависимость России. Задача - перейти на расчеты в национальной валюте, добавил Тимофеев.

      "Мы должны понимать, что использование доллара удобно для участников: вы подключаетесь к одному американскому банку и торгуете со всем миром. Если вы подключитесь к индийскому или китайскому банку, такой свободы не получите. Доминирование доллара, оно, да, имеет некие экономические преимущества, связанные с санкционными издержками, минимизацией и так далее. Но рискованность использования доллара США очевидна многим, в том числе Евросоюзу. Например, у них есть такой трек повышения роли использования евро в международных расчетах. У Китая тоже появляются стимулы ухода от доллара", - заключил Тимофеев.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: США, валюта, доллар, евро, Китай, юань, Минфин

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