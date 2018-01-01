ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      IATA снизила прогноз прибыли мировых авиакомпаний на 2019 год

      11.12 14:33Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) снизила прогноз прибыли отрасли, поскольку торговые войны ударили по мировой торговле. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA/MARTIAL TREZZINI

      IATA, которая представляет около 290 перевозчиков, или более 80% мировых авиаперевозок, ожидает, что прибыль отрасли в 2019 г. составит $25,9 млрд, что на 5,1% меньше, чем в 2018 г. Июньский прогноз составлял $28 млрд.

      Ссылки по теме

      При этом в следующем году ожидается умеренное восстановление прибыли.

      Улучшение в 2020 г. будет зависеть от "перемирия" в глобальных торговых спорах, отметила ассоциация.

      "В торговых войнах нет победителей", - заявил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

      Он также указал на замедление экономического роста, Brexit и социальные волнения среди факторов, которые "все вместе создают более жесткую, чем ожидалось, деловую среду для авиакомпаний" в 2019 г.

      IATA снизила годовой прогноз глобальной выручки до $838 млрд с $899 млрд, прогнозируемых в июне, и заявила, что ожидает улучшения до $872 млрд в 2020 г.

      Чистая прибыль на одного пассажира упала в этом году до $5,70 с $6,22.

      Наиболее резкое ухудшение наблюдается в сфере грузовых авиаперевозок, где падение спроса на 3,3% стало худшим со времен финансового кризиса 2009 г., при этом выручка снизилась на 8% в годовом выражении.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: прибыль, IATA, авиакомпании, Александр де Жюньяк

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить