IATA снизила прогноз прибыли мировых авиакомпаний на 2019 год

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) снизила прогноз прибыли отрасли, поскольку торговые войны ударили по мировой торговле. Об этом сообщает Reuters.

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Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика".IATA, которая представляет около 290 перевозчиков, или более 80% мировых авиаперевозок, ожидает, что прибыль отрасли в 2019 г. составит $25,9 млрд, что на 5,1% меньше, чем в 2018 г. Июньский прогноз составлял $28 млрд.При этом в следующем году ожидается умеренное восстановление прибыли.Улучшение в 2020 г. будет зависеть от "перемирия" в глобальных торговых спорах, отметила ассоциация."В торговых войнах нет победителей", - заявил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.Он также указал на замедление экономического роста, Brexit и социальные волнения среди факторов, которые "все вместе создают более жесткую, чем ожидалось, деловую среду для авиакомпаний" в 2019 г.IATA снизила годовой прогноз глобальной выручки до $838 млрд с $899 млрд, прогнозируемых в июне, и заявила, что ожидает улучшения до $872 млрд в 2020 г.Чистая прибыль на одного пассажира упала в этом году до $5,70 с $6,22.Наиболее резкое ухудшение наблюдается в сфере грузовых авиаперевозок, где падение спроса на 3,3% стало худшим со времен финансового кризиса 2009 г., при этом выручка снизилась на 8% в годовом выражении.