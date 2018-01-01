ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Перевозка пассажиров по железным дорогам России достигла рекорда

      11.12 13:17Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". РЖД в 2019 г. перевезут рекордное количество пассажиров - 1,2 млрд пассажиров. Это максимум за последние 11 лет, заявил гендиректор компании Олег Белозеров на правлении РЖД.

      Фото: ТАСС

      "По итогам 2019 г. будет отправлено 1,2 млрд пассажиров. Это самый высокий показатель за последние 11 лет, - заявил Белозеров. - Хочу подчеркнуть, что эти результаты получены в условиях высокой сравнительной базы 2018 г., когда проводился чемпионат мира по футболу".

      В 2020 г. РЖД планирует увеличить перевозку пассажиров на 4%.

      Перевозки пассажиров в сети РЖД в 2018 г. выросли на 3,4% до 1,155 млрд пассажиров, сообщали "Вести. Экономика". В январе-ноябре 2019 г. РЖД увеличили перевозку пассажиров на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 1,1 млрд человек.

      В дальнем следовании перевезено 110 млн пассажиров (+7,9%), в пригородном сообщении – 1 млрд 45 млн пассажиров (+2,9%).

      Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" в 2018 г. вырос на 5,2% к уровню предыдущего года и составил 129,3 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 96,2 млрд пасс-км (+5,7%), в пригородном сообщении – 33,1 млрд пасс-км (+3,7%).

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: РЖД, экономика РФ, Олег Белозеров, перевозка пассажиров

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить