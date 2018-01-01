Перевозка пассажиров по железным дорогам России достигла рекорда

РЖД в 2019 г. перевезут рекордное количество пассажиров - 1,2 млрд пассажиров. Это максимум за последние 11 лет, заявил гендиректор компании Олег Белозеров на правлении РЖД.

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Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика"."По итогам 2019 г. будет отправлено 1,2 млрд пассажиров. Это самый высокий показатель за последние 11 лет, - заявил Белозеров. - Хочу подчеркнуть, что эти результаты получены в условиях высокой сравнительной базы 2018 г., когда проводился чемпионат мира по футболу".В 2020 г. РЖД планирует увеличить перевозку пассажиров на 4%.Перевозки пассажиров в сети РЖД в 2018 г. выросли на 3,4% до 1,155 млрд пассажиров, сообщали "Вести. Экономика". В январе-ноябре 2019 г. РЖД увеличили перевозку пассажиров на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 1,1 млрд человек.В дальнем следовании перевезено 110 млн пассажиров (+7,9%), в пригородном сообщении – 1 млрд 45 млн пассажиров (+2,9%).Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" в 2018 г. вырос на 5,2% к уровню предыдущего года и составил 129,3 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 96,2 млрд пасс-км (+5,7%), в пригородном сообщении – 33,1 млрд пасс-км (+3,7%).