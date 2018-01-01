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      Банки отказали клиентам в выводе 886 млрд рублей

      11.12 14:08Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Российские банки пресекли вывод в теневой оборот порядка 880 млрд руб. за 10 месяцев текущего года, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

      "В сегменте наличного оборота продолжается тенденция неуклонного снижения количества и сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств. За 9 месяцев этого года объем таких сомнительных операций сократился на 52%. Банкам с помощью заградительных мер удалось пресечь вывод в теневой оборот более 886 млрд руб.", – сказал Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

      Банки могут отказывать клиентам в транзакциях в случае нарушения требований антиотмывочного закона.

      "К сожалению, необходимо отметить, что часто на подобные действия поступают жалобы - около 200 - от клиентов этих кредитных организаций. Но совместно с Банком России с помощью межведомственной комиссии, специально созданной в качестве механизма вывода из так называемого черного списка, вопросы были сняты, в 60% случаев решения оказались правильными", - пояснил Чиханчин.

      По его словам, "часть таких отказников в дальнейшем в банки не обращалась, а часть решила действовать в обход заградительных банковских мер".

      Преступники используют для обналичивания незаконных средств бюджетный сектор.

      "Как пример, вовлеченные в схемы возможного отмывания денег компании перечисляют средства на единый казначейский счет с назначением оплаты налогов. В дальнейшем счет, с которого производились перечисления, закрывается, а плательщик (либо лицо, в пользу которого были совершены платежи) обращается с заявлением о возврате средств: либо как ошибочно уплаченных, либо как переплату по налогам", - отметил глава Росфинмониторинга.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Росфинмониторинг, Юрий Чиханчин, отмывание, экономика РФ, обналичка, вывод средств

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