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      Сбербанк в течение 3-5 лет может провести IPO ряда компаний экосистемы

      11.12 13:33Распечатать

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Сбербанк в течение 3-5 лет может провести первичное публичное размещение акций (IPO) ряда компаний экосистемы, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис.

      По его словам, это касается "Яндекс.Маркета", VisionLabs, "Рамблера", "Ситимобила", а также Delivery Club.

      "Мы, безусловно, предполагаем, что часть компаний экосистемы имеют существенный потенциал, в том числе и для публичных размещений. Что очень важно, мы понимаем, что есть некоторые ограничения у Сбербанка с точки зрения вывода на рынок компаний, в которых он является акционером больше чем на 50%, в связи с геополитическими историями, санкционными режимами", - заявил он в ходе Дня аналитика банка.

      "Те компании, которые имеют IPO-потенциал, мы в них во всех являемся большими акционерами, но не контролирующими. И эти компании, на мой взгляд, имеют хороший потенциал, для того чтобы в том числе в перспективе трех-пяти лет выйти на публичные рынки", - добавил Хасис.

      Согласно презентации первого зампреда правления банка кандидатами на IPO являются "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Деньги", занимающаяся решениями в области биометрии VisionLabs, сервис доставки из магазинов продуктов и товаров "СберМаркет", "Ситимобил", Delivery Club, медиахолдинг "Рамблер" и онлайн-кинотеатр Okko.

      Рубрики: Финансы, Технологии и IT

      Метки: прогноз, IPO, Сбербанк, Лев Хасис

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