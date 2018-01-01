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      Chevron планирует избавиться от 50%-й доли СПГ-проекта в Канаде

      11.12 13:57Распечатать

      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Канадское подразделение нефтегазовой компании из США Chevron намерено выйти из проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) Kitimat в Британской Колумбии, где компании принадлежит 50%, говорится в сообщении компании.

      В Chevron отметили, что решение по СПГ-проекту принято в рамках оптимизации портфеля активов, направленной на увеличение доходности.

      Компания считает вышеуказанный проект конкурентоспособным, однако в инвестиционные планы Chevron не входит его финансирование. По мнению компании, этот проект "может представлять большую ценность для другой компании".

      "Благодаря дисциплинированному подходу Chevron к распределению капитала и пересмотру долгосрочного прогноза цен на сырьевые товары компания сократит финансирование различных связанных с газом возможностей, включая сланцевый проект Appalachia, СПГ-проект Kitimat и другие международные проекты. Chevron оценивает стратегические альтернативы для этих активов, включая их продажу", - отмечает компания.

      В совокупности эти действия приведут к отчислениям в резервы с учетом обесценения активов в размере от $10 млрд до $11 млрд по итогам IV квартала 2019 г. (после вычета налогов), более половины из которых связаны с проектом Appalachia, добавляет Chevron.

      Chevron также сообщила о программе капиталовложений на 2020 г. в размере $20 млрд, из которых $16,8 млрд будут направлены на сектор upstream (разведка и добыча). Из данной суммы около $4 млрд пойдет на разработку "нетрадиционных запасов бассейна Permian". Кроме того, из общей суммы капиталовложений $2,8 млрд будут направлены на сектор downstream (переработка и сбыт), а $400 млн пойдут "на другие цели".

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Канада, финансирование, СПГ, Chevron, сжиженный газ, добыча газа

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