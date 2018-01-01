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      Российские банки выпустили более 70 млн карт "Мир"

      11.12 13:41Распечатать
      Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". Российские банки выпустили более 70 млн карт "Мир", заявил глава "Национальной системы платежных карт" (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев.

      Доля карт "Мир" в общем объеме выпуска банковских карт составила в III квартале 22,4%, а доля по объему платежей - 17,7%.

      НСПК представила также статистику межбанковских переводов и платежей по картам всех платежных систем за январь-ноябрь. Так, обработано 12,6 млрд транзакций (по картам "Мир" - 2,07 млрд), а среднедневное количество обрабатываемых НСПК межбанковских транзакций составило 37,9 млн (по картам "Мир" - 6,2 млн).

      Средний чек по картам "Мир" составил в январе-ноябре 684 руб.

      Рубрики: Статистика, Финансы

      Метки: банк, банковская карта, платеж, НСПК, карта "Мир"

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